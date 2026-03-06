Китай притиска Иран да мине през Ормузкия проток

Китай води преговори с Иран за осигуряване на безопасен морски коридор за суров петрол и втечнен природен газ от Катар през Ормузкия проток, докато войната между САЩ и Израел срещу Техеран се засилва, твърдят три дипломатически източника пред "Ройтерс". Войната, която навърши шестия си ден, доведе до почти пълно затваряне на този критично важен морски коридор, като страни от целия свят останаха отрязани от една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Още: Добри новини, лоши новини: Цената на петрола се чуди какво да прави (ВИДЕО)

Китай поддържа приятелски отношения с Иран, но...

Снимка: iStock

Китай, който поддържа приятелски отношения с Иран и разчита в голяма степен на доставките от Близкия изток, е недоволен от действията на Ислямската република да парализира корабоплаването през пролива и оказва натиск върху Техеран да позволи безопасно преминаване на корабите, според източниците.

Втората по големина икономика в света получава около 45% от петрола си от пролива.

Данните за проследяване на кораби показват, че корабът "Iron Maiden" е преминал през пролива през нощта, след като е променил сигнализацията си на "собственик от Китай", но ще са необходими много повече доставки, за да се успокоят световните пазари.

Цените на суровия петрол са се повишили с повече от 15% от началото на конфликта на фона на спирането на производството, тъй като Техеран атакува енергийни съоръжения в Персийския залив, както и кораби, преминаващи през пролива.

Ракетите на режима на аятоласите са достигнали дори Кипър, Азербайджан и Турция, дестабилизирайки световните пазари и подтиквайки големите икономики да предупреждават за рисковете от инфлация.

Превозите на суров петрол през пролива са спаднали до четири кораба на 1 март, ден след избухването на военните действия, в сравнение със средно 24 на ден от януари. Правителството на Иран заяви по-рано тази седмица, че на кораби, принадлежащи на САЩ, Израел, европейски страни или техните съюзници, няма да бъде позволено да преминават през Ормузския пролив, но в изявлението не се споменава Китай.

