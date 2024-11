Рюте: Трябва да направим повече от това просто да държим Украйна в борбата (ВИДЕО)

"Трябва да направим повече от това просто да държим Украйна в борбата. Трябва да повишим цената за Путин и неговите авторитарни приятели, като предоставим на Украйна подкрепата, от която се нуждае, за да промени траекторията на конфликта." Това каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред репортери преди разговорите си с френския президент Еманюел Макрон в Париж.

Рюте изрази опасения относно подкрепата, която Иран, Северна Корея и Китай оказват на Русия във войната й срещу Украйна.

Още: Марк Рюте: Севернокорейските войски в Европа ескалираха конфликта

Северна Корея доставя боеприпаси, балистични ракети, а сега и войски, Иран проектира и доставя дронове, които атакуват Украйна, а Китай подкрепя икономиката на Русия, изброи Рюте.

Като си сътрудничи със Северна Корея, Иран и Китай, Русия заплашва не само Европа, но и мира и сигурността и в Индо-Тихоокеанския регион, и Северна Америка, каза още той. "Ракетите, които Русия прехвърля в Северна Корея, представляват сериозна заплаха за континенталната част на САЩ, Европа, Индо-тихоокеанския регион и целия евроатлантически регион ", отбеляза той. На първо място са заплашени Южна Корея и Япония, добави Рюте.

