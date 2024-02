С вдигнати високо ръце: Стартът на руската атака в Запорожието (ВИДЕО)

(КАРТА) Въпреки някои пропити с патос съобщения за руски напредък в Запорожие, при Работино, в направлението Орехов – Токмак – Мелитопол (Работино е на 10 километра южно от Орехов и е основният успех на оказалата се скромна като резултат трета украинска контраофанзива), досега излизащите видеокадри от руските атаки са показателни – няма пробив. Според сутрешната сводка на украинския генщаб, в Запорожието са отбити 11 руски пехотни атаки, както и още 5 на източния бряг на река Днепър. Генерал Олександър Таранавски, командващ Таврийското направление на украинската армия, коментира, че руснаците атакуват в малки групи, подкрепяни от по 1-2 бронирани машини за всяка група. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише в своя сутрешен обзор, че има атаки към Работино от запад и юг, а популярният руски военен телеграм канал "Рибар" директно пише: "Южно от Работино и западно от Върбово (18 километра югоизточно от Орехов) руската армия си върна част от позициите, загубени по време на боевете през лятото на 2023 г.".

Вярно ли е? Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке публикува в личния си профил в Twitter карта с изчисления какъв е потенциалният напредък на руснаците. Картата е гарнирана с видео на пленени при това настъпление руски войници:

At least those who made it into the village were defeated and captured. Robotyne remains under Ukrainian control for now. pic.twitter.com/nxNFgwaKth — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 19, 2024

Още по-красноречиви са други видеокадри, публикувани от 65-та украинска бригада – отново акция, при която са пленени руски войници, заели позиция западно от Работино:

More footage from a group of Russians surrendering to the 65th brigade on the outskirts of Robotyne. pic.twitter.com/pmeyaALCJ9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 19, 2024

UA Defence Forces, 65th Brigade, took into capture a group of enemies in Robotyne, Zaporizhzhia direction. russians claimed progress in the area in the past few days. pic.twitter.com/5GtvoOKCH3 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 19, 2024

Авдеевка - Бахмут

Същевременно, Семьон Пегов очаква в следващите дни да стане по-горещо при Бахмут, тъй като щяло да има прехвърляне на руски части, воювали при Авдеевка, в направлението към Бахмут. Тези думи съвпадат с казаното от капитан Иля Йевлаш, говорител на украинското командване "Изток" (Хортиця), което отговаря за Лиман и Купянск – той също коментира, че се чака прехвърляне на руски части от Авдеевка към други сектори на фронта, без да уточнява кои. За последното денонощие при Бахмут е втората най-гореща точка на фронта в Украйна – 14 отбити руски пехотни атаки според украинския генщаб, като са посочени обичайните места – Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут) и Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут). Юлиян Рьопке препубликува видео на масирани руски бомбардировки по Часов Яр – градът е на 10-12 километра западно от Бахмут и се счита, че това ще е следващата цел на руснаците в този участък на фронта. Преди това обаче те трябва да подсигурят всички позиции около Бахмут, за момента това не се случва:

В Авдеевка има много голямо намаление на бойните сблъсъци – новата основна точка е Ласточкино, на няколко километра западно от самата Авдеевка. Че интензивността е ниска личи от сутрешната украинска сводка – само 9 отбити атаки по линията Невелско - Първомайско – Северно - Ласточкино (полукръг югозапад-запад от Авдеевка в рамките на между 5-15 километра). Говорителят на Таврийското направление на украинската армия Дмитро Лиховий изрично отбеляза както рязкото намаление на руските пехотни атаки, така и на операциите на руската военна авиация. Семьон Пегов също говори за относително затишие. Вероятно ще трябва да има оперативна пауза за руската армия, преди отново да опита да тръгне напред, констатира в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

110-та бригада, която беше една от основните украински части в Авдеевка, публикува официално обяснение във Facebook за убийството на шестима украински войници в т.нар. позиция Зенит, в югоизточната част на Авдеевка. В съобщението изрично се казва, че е имало контакт с руснаците и те са се съгласили въпросните ранени украински войници да бъдат евакуирани, но това се е оказало съгласие само на хартия, не на практика. 110-та бригада изрично подчертава, че застреляните шестима войници са били невъоръжени – ВИЖТЕ ВИДЕО (18+) на една от евакуациите на украински войници от Авдеевка: Поредица от грешки: Как се стигна до разстрела на украинските военнопленници в Авдеевка

Белгород и Харков: Руската военна стратегия

За втори път украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, предупреждава за струпване на руски сили в Белгородска област – тя граничи на юг с Харковска област, Украйна. Машовец пише в личния си профил в Телеграм, че става въпрос за 116-та бригада на специалните сили към Росгвардия. Според украинския анализатор, бригадата е дошла в Белгородска област постепенно – рота по рота, като разполага с между 14 и 16 танка, 142 бронирани бойни машини, включително 45 бронирани машини на пехотата и 69 БТР-а, както и най-малко 36 тежки картечници. Машовец напомня, че тази бригада беше предвидена "да опазва реда" в окупираната от руснаците Донецка област: Война между Русия и НАТО: Вероятен сценарий. Тревожни сигнали от Авдеевка и Белгород (ВИДЕО)

"Руското командване придава толкова сериозно значение на придвижването на тези сили и средства на Росгвардия в нов боен район и тяхното разполагане и използване там, че този процес дори се контролира от "проверъчна комисия", начело с генерал полковник Александър Лапин", посочва Машовец. Той беше човекът, който през есента на 2022 година командваше руските сили при Лиман и Купянск и беше принуден да бяга от светкавичното украинско контранастъпление тогава: Кадиров: За позора при Лиман бих разжалвал командващия Централния военен окръг. Според анализа на украинския о.з. полковник, предвид това къде е разположена 116-та бригада (отвъд град Белгород, по пътя за Курск, Орел, Тула и Москва), това се прави с две цели

да се парират евентуални нови щурмови операции на т.нар. Легион "Свобода за Русия" точно в навечерието на изборите за президент на Руската федерация (17 март)

да се ангажира вниманието на украинското командване с постоянна заплаха, че руснаците могат да тръгнат в атака от Белгород към Харков и това да е допълнителен лост за натиск към Киев да седне на масата за преговори при много неизгодни за Украйна условия.

Междувременно, украинските ВВС съобщиха, че Русия е изстреляла тази нощ 23 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна и че всичките са свалени. От руска страна има съобщение за 3 свалени дрона над Брянска област: В Русия: Данни за взривове в две предприятия, включително на "Лукойл (ВИДЕО)"

Други новини от Украйна и Русия

Руското военно министерство оповести, че на 5 декември, 2023 година лидерът на т.нар. ЛНР (Луганска народна република, непризната от международната общност) Леонид Пасечник бил отровен "с фенолни съединения". Като виновник са посочени украинските спецслужби – без допълнителни подробности как точно е станало и какво е състоянието на Пасечник.

Руската инициатива "Път към дома" обяви, че ще проведе акция при Кремъл заради 2 години от началото на войната (24 февруари, събота). Акцията ще протече по традиционен начин – с полагане на цвета за загиналите руски войници в Украйна. "Помнете защо всички сме тук. Отговорът е много прост: да върнем мъжете си у дома. Всички: мобилизирани и военнослужещи с изтекъл договор. Те трябва да бъдат върнати не само според всички морални и етични стандарти, но и според закона. Прави ли страната ни кръвна жертва на нашите семейства, уж "за доброто на обществото"? Не сме съгласни да бъдем агнета за кланица", се казва в публикацията на инициативата, цитирана от руския опозиционен телеграм канал ASTRA.

Унгарският външен министър Петер Сиярто коментира, че страната му няма да блокира 13-тия пакет със санкции на ЕС срещу Русия. Очаква се той да стане ясен на 24 февруари, когато ще се навършат 2 години от началото на войната с Украйна.

