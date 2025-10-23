Войната в Украйна:

23 октомври 2025, 14:46 часа 923 прочитания 0 коментара
Самолет падна в Румъния (ВИДЕО)

Самолетна катастрофа е станала в Румъния. Малък самолет се е разбил днес в окръг Васлуй в североизточната част на страната, съобщават местните медии. За съжаление, след претърсване в зоната на селището Бъкани, пилотът е открит мъртъв. Властите са започнали разследване на инцидента. Според първоначална информация самолетът се е разбил при кацане заради лоша видимост при мъгла. Пилотът е 65-годишен собственик на местна лозарска асоциация. Самолетът е излетял от Сучава и е трябвало да кацне на частно летище в близост до неговите лозя.

Припомняме, че в началото на септември двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър. Вследствие на катастрофата самолетът се е запалил, като има опасност пожарът да обхване намираща се наблизо сграда и дизелови генератори, съобщиха от пожарната служба. Самолетът се е разбил на паркинга на индустриален офис парк.

През август изтребител F-16 се разби по време на подготовка за авиошоу. Трагичният инцидент е станал в град Радом, Полша. Според полските медии RMF 24 и Gazeta Wyborcza, катастрофата е станала вечерта на 28 август 2025 г., около 19:30 часа. Пилотът на изтребителя е загинал. На видеокадрите се вижда как самолетът F-16 се насочва към земята с висока скорост. В един момент самолетът се удря в пистата и се запалва.

Още: Путин си изми ръцете: За катастрофата с азербайджанския самолет през 2024 г. били виновни украинските дронове

 

 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
