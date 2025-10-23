Самолет падна в Румъния (ВИДЕО)

Самолетна катастрофа е станала в Румъния. Малък самолет се е разбил днес в окръг Васлуй в североизточната част на страната, съобщават местните медии. За съжаление, след претърсване в зоната на селището Бъкани, пилотът е открит мъртъв. Властите са започнали разследване на инцидента. Според първоначална информация самолетът се е разбил при кацане заради лоша видимост при мъгла. Пилотът е 65-годишен собственик на местна лозарска асоциация. Самолетът е излетял от Сучава и е трябвало да кацне на частно летище в близост до неговите лозя.

