Руски и китайски самолети се сблъскаха на "Шереметиево" (СНИМКА)

25 септември 2025, 06:23 часа 834 прочитания 0 коментара
Два самолета се сблъскаха на летище Шереметиево в Москва. Новината съобщиха както руската държавна информационна агенция ТАСС, така и местното издание "Фонтанка". Според ТАСС, самолет, който е трябвало да извърши полет за Санкт Петербург, е получил щети. "На пасажерите е предоставен резервен самолет, съобщи авиокомпанията", добавя руската държавна информационна агенция.

Закъснението на полета за Санкт Петербург е било 3 часа.

Според "Фонтанка", сблъсъкът е станал между самолет "Россия Сухой Суперджет" и Airbus A330 на "Хайнан Еърлайнс", пътуващ за Пекин. Самолетът на "Хайнан Еърлайнс" се е блъснал в опашката на другия самолет по време на рулиране, съобщава Aviaincident. За щастие няма данни за пострадали хора.

Катастрофата идва на фона на молбите на Русия към Международна организация за гражданска авиация (ИКАО) да бъдат свалени санкциите срещу руската гражданска авиация. Причината - вече години на западни санкции са довели нещата дотам, че възможността за поддръжка и ремонти е много малка и това застрашава руските граждански полети в сериозен мащаб.

Ивайло Ачев
