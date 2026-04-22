Самолети на 6 държави от НАТО прехванаха руски бомбардировачи и изтребители (ВИДЕО)

Военни самолети на НАТО са прехванали руски стратегически бомбардировачи Ту-22М3 и руски изтребители Су-30 и Су-35 - прехващането е станало над Балтийско море. Това съобщи френският генщаб. В операцията са участвали Франция, Швеция, Финландия, Полша, Дания и Румъния, а тя е станала на 20 април.
📍Lituanie | Les Rafale 🇫🇷 déployés dans le cadre de Baltic Air Policing sont intervenus à deux reprises le même jour sous très court préavis— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) April 21, 2026
✅ Réactivité maximale pour la protection du territoire de l’Alliance
✈️ Première intervention :
➡️ Prise en charge et escorte d’un… pic.twitter.com/spBtJgfFel
Всъщност, съгласно обяснението, се е наложило на два пъти да бъдат прехващани руски военни самолети. В първия случай, румънски F-16 е прехванал руски стратегически бомбардировач Ту-22М3, а отделно самолети на НАТО са ескортирали руски изтребители Су-30 и Су-35. Отделно е прехванат и ескортиран руски разузнавателен самолет Ил-20.
Във втория случай са прехванати отново руски изтребители Су-30 и Су-35.
Руското военно министерство официално коментира случилото се в канала си в Телеграм. То твърди, че руски бомбардировачи Ту-22М3 са извършили планов полет над неутралните води на Балтийско море и те са били ескортирани от руски изтребители Су-35. "Продължителността на полета беше над 4 часа.На определени етапи от маршрута бомбардировачите бяха ескортирани от изтребители от чужди държави. Екипажи на далекобойната авиация редовно прелитат над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. Всички полети на самолети на руските въздушно-космически сили се извършват при стриктно спазване на международните правила за въздушно пространство".
