Санкт Петербург не спи заради украинските дронове: КИНЕФ пламна ярко (ВИДЕО)

Поредна украинска далекобойна атака с дронове подпали поредна голяма руска рафинерия. Този път става въпрос за КИНЕФ, която се намира в Ленинградска област и е основен доставчик на горива в Санкт Петербург, както и на керосин за летище "Пулково". Компанията се намира на около 100 километра югоизточно от Санкт Петербург и е част от групата "Сургутнефтегаз" и играе ключова роля в доставките на петролни продукти в Северозападна Русия. Проектният капацитет на рафинерия е приблизително 20-21 милиона тона петрол годишно.

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Вече има геолокализация на кадри от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, която доказва, че пожарът е избухнал точно там - в ПО "Киришинефтеоргсинтез" ООД. Отделно има и данни за редица огнища на пламъци в КИНЕФ от FIRMS, системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди в официалния си канал в Телеграм, че "има попадения на дронове" в индустриалната зона на град Кириши. Той изброи общо 113 свалени дрона при атаката и щети по жилищна сграда във Всеволожко. Жителите на Кириши съобщиха за активност на противовъздушната отбрана и мощни експлозии в района на рафинерията. Жилищна сграда на улица "Строителей" 46 също е евакуирана - ОЩЕ: Русия удари хотел и жилищна сграда в Кременчук, има пострадали (ВИДЕО)

През 2025 г. Съединените щати наложиха санкции срещу "Сургутнефтегаз" и свързаните с него лица. КИНЕФ е в документите за санкции. ЕС и Обединеното кралство също наложиха санкции срещу компанията. През 2025–2026 г. рафинерията беше многократно атакувана от дронове. След атаката на 30 август 2026 г. тя напълно спря рафинирането на петрол поради повреда на два първични преработвателни агрегата - на 2 септември.

Колко голяма е била атаката - мобилният интернет в Санкт Петербург е бил спрян в опит да бъдат заглушавани стотиците дронове.

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