Първи резултати от вота:

Правосъдният министър зове за нов ВСС, за да има глътка въздух за съдебната система

09 ноември 2026, 6:11 часа 192 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Правосъдният министър зове за нов ВСС, за да има глътка въздух за съдебната система

Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет е сред основните приоритети на управляващите. Това посочи в "Интервюто" по БНТ министъра на правосъдието Николай Найденов. След като прокурорите избраха своите представители, а съдиите проведоха избора на своята професионална квота, Народното събрание трябва да излъчи и 11-те членове от парламентарната квота. За всеки от тях са необходими 160 гласа. Управляващите заявяват готовност да търсят подкрепа от политическите сили, които споделят идеята за съдебна реформа. Още: Правната комисия в парламента подкрепи всички 21 кандидати за ВСС

Умерен оптимист

Николай Найденов определи себе си като умерен оптимист за успешното приключване на процедурата и подчерта, че смяната на настоящия състав на ВСС е наложителна, тъй като мандатът му е изтекъл преди повече от четири години.

Найденов подчерта, че целта на управляващите е в новия ВСС да влязат хора, които не са зависими нито от политически партии, нито от финансови интереси или други влияния. Той посочи като негативен пример разкритите мрежи за влияние в съдебната система, включително случаите, свързани с "Осемте джуджета" и "Нотариуса". Още: Николай Найденов: Обмисляме избор на ВСС със спадащо мнозинство чрез промени в Конституцията

Според него основната гаранция за независимостта на бъдещите членове е публичният характер на процедурата и задълбочените проверки на кандидатите.

Парламентарната квота избира своите представители при изключително широка публичност и задълбочени проверки. Всичко се случва пред очите на обществото - изслушванията, концепциите, въпросите, които могат да бъдат зададени на кандидатите. Тази седмица имаше заседание на Правната комисия, продължило близо 13 часа, в което кандидатите бяха изслушвани и им бяха задавани неудобни въпроси. Бяха изискани и множество документи, свързани с имущественото им състояние и евентуални зависимости", обясни Найденов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той допълни, че освен да бъдат установени евентуалните досегашни зависимости, е важно да бъдат избрани хора с достатъчно висок интегритет, за да устоят и на бъдещи опити за влияние. Министърът призна, че управляващите са предвидили и алтернативни варианти, в случай че парламентът отново не успее да избере своята квота във ВСС. Той обаче изрази надежда, че няма да се стигне до тях.

Найденов подчерта, че изборът на нов ВСС е само първата стъпка от планираната съдебна реформа. Според него са необходими сериозни промени както в законодателството, така и в начина, по който функционира съдебната система. Той посочи, че вече са приети промени в Гражданския процесуален кодекс, насочени срещу т.нар. дела шамари, чрез които се оказва натиск върху журналисти, общественици и други хора, които изнасят неудобна информация.

На въпрос с кои политически сили ще търсят съгласие за осигуряването на необходимите 160 гласа, министърът посочи, че естествени партньори са партиите, за които съдебната реформа е сред основните политически приоритети. "Неведнъж сме казвали, че наши естествени партньори са тези партии, които са свързани със съдебната реформа и за които тя е част от тяхното политическо съществуване. Точно ПП и ДБ имаме предвид, с уговорката, че това са две отделни политически партии.

С всяка една от тях сме имали принципни разговори по отношение на процедурата за избор на Висш съдебен съвет. Разчитаме на сътрудничество с тях в тази сфера", посочи Найденов.

Сред останалите приоритети той открои кариерното развитие на магистратите, условията на труд, командироването и начина, по който се определят възнагражденията.

По думите му вече са проучени различни модели за заплащане на магистратите и съдебните служители, като целта е възнагражденията да бъдат обвързани с реалната работа, професионалната компетентност, ранга и натовареността. Управляващите финализират сравнително правни проучвания за предвидените в управленската програма конституционни промени.

Една от основните теми е реформата на Инспектората към ВСС, чиято настояща структура според Найденов не е достатъчно ефективна. Друга важна посока е създаването на механизми, които да не позволяват ключови органи в съдебната власт да продължават да работят години наред след изтичането на мандатите си.

Още: "Покрай сухото може да изгори и мокрото": Бивш регионален министър за амнистията на незаконното строителство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ВСС Висш съдебен съвет главен прокурор Николай Найденов
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес