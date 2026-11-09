Правосъдният министър зове за нов ВСС, за да има глътка въздух за съдебната система

Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет е сред основните приоритети на управляващите. Това посочи в "Интервюто" по БНТ министъра на правосъдието Николай Найденов. След като прокурорите избраха своите представители, а съдиите проведоха избора на своята професионална квота, Народното събрание трябва да излъчи и 11-те членове от парламентарната квота. За всеки от тях са необходими 160 гласа. Управляващите заявяват готовност да търсят подкрепа от политическите сили, които споделят идеята за съдебна реформа. Още: Правната комисия в парламента подкрепи всички 21 кандидати за ВСС

Умерен оптимист

Николай Найденов определи себе си като умерен оптимист за успешното приключване на процедурата и подчерта, че смяната на настоящия състав на ВСС е наложителна, тъй като мандатът му е изтекъл преди повече от четири години.

Найденов подчерта, че целта на управляващите е в новия ВСС да влязат хора, които не са зависими нито от политически партии, нито от финансови интереси или други влияния. Той посочи като негативен пример разкритите мрежи за влияние в съдебната система, включително случаите, свързани с "Осемте джуджета" и "Нотариуса". Още: Николай Найденов: Обмисляме избор на ВСС със спадащо мнозинство чрез промени в Конституцията

Според него основната гаранция за независимостта на бъдещите членове е публичният характер на процедурата и задълбочените проверки на кандидатите.

Парламентарната квота избира своите представители при изключително широка публичност и задълбочени проверки. Всичко се случва пред очите на обществото - изслушванията, концепциите, въпросите, които могат да бъдат зададени на кандидатите. Тази седмица имаше заседание на Правната комисия, продължило близо 13 часа, в което кандидатите бяха изслушвани и им бяха задавани неудобни въпроси. Бяха изискани и множество документи, свързани с имущественото им състояние и евентуални зависимости", обясни Найденов.

Той допълни, че освен да бъдат установени евентуалните досегашни зависимости, е важно да бъдат избрани хора с достатъчно висок интегритет, за да устоят и на бъдещи опити за влияние. Министърът призна, че управляващите са предвидили и алтернативни варианти, в случай че парламентът отново не успее да избере своята квота във ВСС. Той обаче изрази надежда, че няма да се стигне до тях.

Найденов подчерта, че изборът на нов ВСС е само първата стъпка от планираната съдебна реформа. Според него са необходими сериозни промени както в законодателството, така и в начина, по който функционира съдебната система. Той посочи, че вече са приети промени в Гражданския процесуален кодекс, насочени срещу т.нар. дела шамари, чрез които се оказва натиск върху журналисти, общественици и други хора, които изнасят неудобна информация.

На въпрос с кои политически сили ще търсят съгласие за осигуряването на необходимите 160 гласа, министърът посочи, че естествени партньори са партиите, за които съдебната реформа е сред основните политически приоритети. "Неведнъж сме казвали, че наши естествени партньори са тези партии, които са свързани със съдебната реформа и за които тя е част от тяхното политическо съществуване. Точно ПП и ДБ имаме предвид, с уговорката, че това са две отделни политически партии.

С всяка една от тях сме имали принципни разговори по отношение на процедурата за избор на Висш съдебен съвет. Разчитаме на сътрудничество с тях в тази сфера", посочи Найденов.

Сред останалите приоритети той открои кариерното развитие на магистратите, условията на труд, командироването и начина, по който се определят възнагражденията.

По думите му вече са проучени различни модели за заплащане на магистратите и съдебните служители, като целта е възнагражденията да бъдат обвързани с реалната работа, професионалната компетентност, ранга и натовареността. Управляващите финализират сравнително правни проучвания за предвидените в управленската програма конституционни промени.

Една от основните теми е реформата на Инспектората към ВСС, чиято настояща структура според Найденов не е достатъчно ефективна. Друга важна посока е създаването на механизми, които да не позволяват ключови органи в съдебната власт да продължават да работят години наред след изтичането на мандатите си.

Още: "Покрай сухото може да изгори и мокрото": Бивш регионален министър за амнистията на незаконното строителство