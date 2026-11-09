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"Просто се шегувах": Тръмп за идеята шефът на ММА да му стане говорител (ВИДЕО)

09 ноември 2026, 6:08 часа 242 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Просто се шегувах": Тръмп за идеята шефът на ММА да му стане говорител (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е пошегувал, предлагайки за говорител на Белия дом Дейна Уайт - ръководителя на най-голямата организация за смесени бойни изкуства (ММА) в света UFC. "Ще ви кажа, просто се шегувах", отбеляза пред репортери Тръмп и добави, че като част от шегата е публикувал снимки на известни бойци от UFC като потенциални помощници на Уайт.

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Ден по-рано президентът на САЩ обяви в социалната си мрежа Truth Social, че е назначил за своя говорител Уайт, който обаче още не се е съгласил. "Дейна, моля те, приеми тази работа", обърна се към шефа на UFC Тръмп и го призова да назначи в екипа си ММА бойци.

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Тази публикация обаче доведе до предположения, че президентът на САЩ възнамерява да назначи в Белия дом борбения си съюзник, и загатна за агресивен подход към Демократическата партия, която ще поеме контрола и над двете камари на Конгреса в началото на януари след победата си на междинните избори миналата седмица.

57-годишният Уайт, който оглавява UFC вече над две десетилетия, е близък съюзник на Тръмп и помогна за мобилизирането на подкрепа за него по време на кампанията за изборите през 2024 г.

Стратегическият пост на говорител на Белия дом е вакантен от 16 октомври, когато Кейти Захария беше освободена от длъжност след по-малко от седмица на като говорител.

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Доналд Тръмп ММА Белия дом говорител Дейна Уайт
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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