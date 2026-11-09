"Просто се шегувах": Тръмп за идеята шефът на ММА да му стане говорител (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е пошегувал, предлагайки за говорител на Белия дом Дейна Уайт - ръководителя на най-голямата организация за смесени бойни изкуства (ММА) в света UFC. "Ще ви кажа, просто се шегувах", отбеляза пред репортери Тръмп и добави, че като част от шегата е публикувал снимки на известни бойци от UFC като потенциални помощници на Уайт.

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President Trump on offering Dana White the job of White House Press Secretary: "I was only kidding." https://t.co/LRzM2bIrNr — CSPAN (@cspan) November 9, 2026

Ден по-рано президентът на САЩ обяви в социалната си мрежа Truth Social, че е назначил за своя говорител Уайт, който обаче още не се е съгласил. "Дейна, моля те, приеми тази работа", обърна се към шефа на UFC Тръмп и го призова да назначи в екипа си ММА бойци.

Тази публикация обаче доведе до предположения, че президентът на САЩ възнамерява да назначи в Белия дом борбения си съюзник, и загатна за агресивен подход към Демократическата партия, която ще поеме контрола и над двете камари на Конгреса в началото на януари след победата си на междинните избори миналата седмица.

57-годишният Уайт, който оглавява UFC вече над две десетилетия, е близък съюзник на Тръмп и помогна за мобилизирането на подкрепа за него по време на кампанията за изборите през 2024 г.

Стратегическият пост на говорител на Белия дом е вакантен от 16 октомври, когато Кейти Захария беше освободена от длъжност след по-малко от седмица на като говорител.

Another cringe-worthy moment from Trump: he posted an animated video showing Dana White and UFC fighters beating up journalists during a White House briefing. https://t.co/TcRWt0np8y — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2026