Европа няма да обсъжда нова система за сигурност с Русия, докато не бъде постигнато примирие в Украйна. Европейските държави отхвърлиха идеята на специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп и негов зет Джаред Къшнър за провеждане на следвоенни преговори за сигурност с Москва едновременно с постигането на споразумение в Украйна. „Първо трябва да бъде сключено мирно споразумение за Украйна, а едва след това – споразумение за архитектурата на сигурността“, казва пред The Washington Post неназован служител от съюзническа на САЩ държава.

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Новата система, която САЩ искат да договорят: Джаред Къшнър копира модела на Съвета "Русия-НАТО"?

На 5 ноември, след преговори в Брюксел с Украйна, НАТО и ЕС, Къшнър очерта своята визия за новата система: постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност и взаимни стъпки за намаляване на риска от ескалация. Това са основни цели за преодоляване на опасенията за сигурност на всички страни чрез взаимно съгласувани споразумения, обяви Къшнър.

„Създаването на подходящата структура ще бъде ключово за прекратяването на тази война“, написа той, обещавайки да включи Русия в дискусията.

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Снимка: Джаред Къшнър, president.gov.ua

В същото време, по думи на Къшнър, на никоя държава не трябва да се дава право на вето върху суверенния избор на друга страна. Според журналиста на The Washington Post Дейвид Игнациус пратеникът на Тръмп вижда като модел Съвета "Русия–НАТО", който престана да функционира след анексирането на Крим от страна на Москва през 2014 г.

Често пътуващият до Москва пратеник заяви, че НАТО ще продължи да играе централна роля в колективната отбрана на Европа и че всяка държава ще запази правото си да взема решения относно своите съюзи – вероятно имайки предвид правото на Украйна да продължи да преследва стремежа си да се присъедини към Алианса, както и правото на настоящите държави членки на НАТО да останат част от отбранителния пакт. Къшнър отбеляза също, че САЩ се стремят да преминат към по-широк формат на многостранни преговори с пряко европейско участие, ако предстоящите тристранни дискусии в Абу Даби (10-11 ноември) между Щатите, Киев и Москва постигнат напредък.

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Страховете от нова "Ялта"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още не разполага с всички подробности за новата система за сигурност за Европа, предложена от Доналд Тръмп. Същевременно той предупреди, че потенциалното споразумение между Русия и Европа може да бъде опасно. Държавният глава направи това изявление в интервю с журналиста на CNN Джейк Тапър. „Не виждам никакви признаци или сигнали от Русия, че е готова да направи каквото и да било. Мисля, че точно затова е опасно. Когато те – имам предвид Русия – не искат да говорят за това как да се сложи край на тази война, а искат да започнат с нова архитектура на сигурност в Европа, това е опасно“, заяви Зеленски.

President Zelensky told CNN that he sees potential dangers in the security deal proposed by Donald Trump, particularly for Europe. He said Russia has shown no willingness to take concrete steps to end the war and instead wants to negotiate a new European security architecture. Zelensky rejected any repeat of a 'Yalta 2' arrangement dividing Europe with Russia, stressing that sovereignty and territorial integrity must remain fundamental principles. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2026

Според него това е по-опасно за Европа, отколкото за Украйна. Той обясни, че Украйна не е част от Европа, а е кандидат за член на ЕС. „Ние също не сме членове на НАТО. Затова не говоря от името на НАТО и ЕС, но това е опасно за всички нас. Всички живеем в Европа. Не искаме „Ялта 2“. Не сме готови за такъв формат. Не искаме Русия да ни разделя“, каза президентът с препратка към Ялтенската конференция от 1945 г., на която Рузвелт, Сталин и Чърчил обсъждат преустройството на държавите след пометената от Втората световна война Европа, включително сферите на влияние.

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Топ дипломатът на ЕС Кая Калас счита, че няма нужда от изграждането на нова система - Европа вече разполага с такава, представлявана от НАТО и ЕС, а проблемът е, че Русия нарушава предишни споразумения, посочи тя. Ръководителят на европейската дипломация добави, че диктаторът Владимир Путин не може да решава от името на Европа как да се гарантира нейната собствена сигурност.

Според Bloomberg европейците също така не са готови да се съгласят на намаляване на силите на НАТО по източния фланг - там, където Руската федерация най-много залага на саботажните операции.

Peskov claims Europeans will have to be part of the talks at some stage, since discussing mutual security for Russia and Ukraine means discussing the future of Europe's security system. He says special envoy Kirill Dmitriev hasn't returned from the US yet and hasn't reported to Putin on the results of his meeting with Trump. The Kremlin views the Russian delegation's meeting with Melania Trump positively, Peskov claims, and says she and her team put a lot of effort into the humanitarian operation in Oleshky. Peskov also claims Armenia is de facto not taking part in the CSTO right now, and whether it gets excluded depends on further discussions. — WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2026

Европейците ще участват в преговорите за Украйна в Абу Даби следващата седмица, каза днес френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро. „Европейците ще бъдат добре представени. Франция ще бъде в Абу Даби, за да вземе участие в тези дискусии“, заяви той в интервю за френското радио RTL. „Все още не мога да ви кажа кой ще представлява Франция при тази възможност, но Франция със сигурност ще бъде там“, добави френският външен министър.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков увери, че Русия не е обсъждала нищо подобно с европейците - контактите засега са били само с американските представители. Песков твърди, че Кремъл не разполага с подробности относно мирното споразумение, за което говори Тръмп, и че не е получил никакви предложения от европейците относно гаранциите за сигурност, като добави, че те не можели да решат кой е упълномощен да води преговори с Русия от тяхно име.

Според журналиста Дейвид Игнациус обаче на срещата с американския пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург на 21 октомври Путин е подкрепил идеята за паневропейски план за сигурност.

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