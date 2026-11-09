Русия удари хотел и жилищна сграда в Кременчук, има пострадали (ВИДЕО)

Русия предприе атака с дрон срещу Кременчук в Полтавска област. Според кмета Виталий Малецки е повредена жилищна сграда и е избухнал пожар. Пострадала е и хотелска сграда. Началникът на Полтавската областна военна администрация (ОРМА) Виталий Дякивнич отбеляза, че в резултат на руската атака е ранен тийнейджър.

‼️Tragedy in Kremenchuk: Russians hit a hotel and a residential building in the city, there are injured, — OVA https://t.co/FGpVK635gX — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 8, 2026

„Според предварителна информация, 16-годишно момче е получило сериозни наранявания. То е хоспитализирано“, се казва в изявление на длъжностното лице. По-късно Дякивнич допълни, че ранените са общо седем, като още двама души са били откарани в болници.

Руски атаки срещу Украйна

Същевременно Русия продължава атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. В Днепропетровска област над 600 000 клиенти в пет области останаха без ток. Болниците и обектите от критичната инфраструктура бяха принудени да преминат на генератори.

Освен това, руските сили унищожиха електрическа подстанция в Овруч, Житомирска област. На фона на вражеските атаки, регионалните власти наложиха спиране на електрозахранването. Жителите на Житомирска област също бяха призовани да се подготвят за продължителни прекъсвания на електрозахранването.