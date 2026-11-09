Войната в Украйна:

Русия удари хотел и жилищна сграда в Кременчук, има пострадали (ВИДЕО)

09 ноември 2026, 0:53 часа 1129 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Русия удари хотел и жилищна сграда в Кременчук, има пострадали (ВИДЕО)

Русия предприе атака с дрон срещу Кременчук в Полтавска област. Според кмета Виталий Малецки е повредена жилищна сграда и е избухнал пожар. Пострадала е и хотелска сграда. Началникът на Полтавската областна военна администрация (ОРМА) Виталий Дякивнич отбеляза, че в резултат на руската атака е ранен тийнейджър.

„Според предварителна информация, 16-годишно момче е получило сериозни наранявания. То е хоспитализирано“, се казва в изявление на длъжностното лице. По-късно Дякивнич допълни, че ранените са общо седем, като още двама души са били откарани в болници.

Руски атаки срещу Украйна

Същевременно Русия продължава атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. В Днепропетровска област над 600 000 клиенти в пет области останаха без ток. Болниците и обектите от критичната инфраструктура бяха принудени да преминат на генератори.

Освен това, руските сили унищожиха електрическа подстанция в Овруч, Житомирска област. На фона на вражеските атаки, регионалните власти наложиха спиране на електрозахранването. Жителите на Житомирска област също бяха призовани да се подготвят за продължителни прекъсвания на електрозахранването.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кременчук руски удари война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес