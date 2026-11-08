Протестното движение във Франция подпали цяла Европа: Само в България е тихо

Протестното движение във Франция не показва почти никакви признаци на отслабване, близо два месеца след като ученици излязоха за първи път на демонстрация заради проблемите в образованието. От тогава протестната искра се разпространи в Европа, с изключение на няколко острова на бездействието. Сред тях - България.

В събота 146 000 души се събраха на протести във Франция, включително 46 000 в Париж, а синдикатите посочват цифрите 250 000 и 75 000.

Активността беше по-ниска от предишни седмици, но полицията използва сълзотворен газ и палки срещу протестиращи в Париж и изстреля гранати със сълзотворен газ срещу стотици хора, блокиращи път в центъра на Лион - третия по големина град във Франция. Около 70 000 служители по сигурността бяха разположени дни след като приблизително 575 000 души се присъединиха към организиран от синдикатите митинг.

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Протестите се разшириха и обхванаха редица въпроси, от високи цени на горивата до заплати и социални жилища, а в някои случаи демонстрациите бяха помрачени от грабежи и насилие. Полицията е обвинена в употреба на прекомерна сила, като служителите са използвали барикади, сълзотворен газ и палки срещу протестиращите.

Al Jazeera картографира къде са се провеждали демонстрации, включително безредици, в цяла Европа, тъй като страни от целия континент подеха примера за прояви на недоволство от настоящата социално-икономическа ситуация.

Искрата тръгна от Франция

Анализ на данни от Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) установи, че между 15 септември и 30 октомври в цяла Франция са се провели над 1200 протеста и бунтове със 100 или повече души заради образованието, обществените услуги и разходите за живот.

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Движението започна в средата на септември в гимназиите, където учениците се оплакваха от пренаселени класни стаи, липса на учители и рушащи се сгради. Скоро недоволството се пренесе в протести срещу нарастващите разходи за живот, привличайки профсъюзи и движението на „жълтите жилетки“, с безредици и грабежи в кулоарите.

Само на 17 октомври, според правителствени оценки, над 500 000 души са протестирали в цялата страна.

Протести в цяла Европа

Франция не протестира сама. От средата на септември демонстрации срещу нарастващите разходи за живот, ниските заплати и липсата на обществени услуги избухнаха в 30 други европейски страни, от Португалия до Полша.

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Според анализ на данни на ACLED, между 15 септември и 30 октомври в цяла Европа са се провели над 1700 протеста със 100 или повече души.

Въпреки че протестите в други страни не достигнаха същия мащаб като митингите във Франция, те може да са знак за разпространение на недоволство, каза пред Al Jazeera Алберто Алемано, професор по право и политика на Европейския съюз в HEC Paris Business School.

„Франция е епицентърът на това движение... и сега има признаци, че то се разпространява отвъд границите й“, добави Алемано.

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Франция поведе демонстрациите, но едновременно с това избухнаха протести в цяла Европа, водени от обща нишка - недофинансирано образование, нарастващи разходи за живот и недостъпни жилища.

Според анализ на данните на ACLED, Франция е преживяла над 1200 протеста и бунтове между 15 септември и 30 октомври, следвана от Испания (173), Италия (160), Германия (70) и Португалия (33).

В Испания десетки хиляди хора се събраха на протести в началото на октомври, след като на 2 октомври парламентът отхвърли два декрета за спешно жилищно настаняване, нанасяйки удар на правителството на малцинството на премиера Педро Санчес.

В Италия демонстрации заради кризата с разходите за живот и недостъпните жилища доведоха до сблъсъци с полицията.

В Португалия десетки хиляди протестиращи маршируваха срещу кризата с разходите за живот, ниските заплати и невъзможността за достъп до жилища в големите градове.

Балканите не бяха подминати от протестната вълна. В Сърбия, Албания, Румъния, Гърция, Хърватия и Словения насъбралото се напрежение избухна в мощни демонстрации.

Според картата протести е имало във всички европейски държави, с изключение на 5, сред които е и България - Северна Македония, Босна и Херцеговина, България, Словакия и Литва. В тези страни засега населението не намира за необходимо да протестира срещу социално-икономическата ситуация, в която се намира.