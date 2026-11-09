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Ясни са шестимата съдии в новия състав на ВСС

09 ноември 2026, 6:17 часа 901 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ясни са шестимата съдии в новия състав на ВСС

Ясни са шестимата членове от професионалната квота на съдиите в следващия Висш съдебен съвет (ВСС). Това стана след двудневно гласуване. Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите обяви за представители на съдиите:

  • Мария Терзийска, заместник-председател на Окръжен съд - Варна;
  • Светлана Калинова, съдия във Върховния касационен съд;
  • Даниела Александрова, заместник-председател на Софийски районен съд;
  • Васил Петков, съдия във Военно-апелативния съд;
  • Веселка Златева – Кожухарова, административен ръководител на Административен съд - Пазарджик;
  • Емилия Василева, съдия във Върховния касационен съд.

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Избирателната активност е била 84,18%, по-висока в сравнение с гласуването на 7 ноември, когато никой от 21 кандидати не успя да събере достатъчен брой гласове.

Право на глас при проведените избори имаха 2275 съдии. Гласуването бе с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, съвпадащи с броя и местоположението на окръжните съдилища.

В чертвъртък (5 ноември), приключи изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота. Предстои парламентът да избере 11 от тях - шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.

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Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС, след гласуване в два тура.

Предстои следователите да проведат изслушване на своите кандидати и да изберат представител в новия ВСС.

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ВСС Съдии Висш съдебен съвет
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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