Европа ще има глас в преговорите за Украйна в Абу Даби: Франция потвърди участие

Европейците ще участват в преговорите за Украйна в Абу Даби следващата седмица (10-11 ноември), които първоначално бяха предвидени като тристранни между САЩ, Москва и Киев. Новината обяви днес, 8 ноември, френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро. „Европейците ще бъдат представени. Франция ще бъде в Абу Даби, за да вземе участие в тези дискусии“, заяви той в интервю за френското радио RTL.

„Все още не мога да ви кажа кой ще представлява Франция при тази възможност, но Франция със сигурност ще бъде там“, добави френският външен министър.

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Преговорите в Абу Даби: какво да очакваме

Коментарът на Баро дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подхрани опасенията от промяна в политиката на Вашингтон в полза на Кремъл, като предрече „много голяма“ сделка с Русия, засягаща не само войната в Украйна, но и „цяла Европа“. Пратеникът му Джаред Къшнър активно лансира темата за потенциално договаряне на нова архитектура на сигурност между ЕС и Москва, но Европа към момента е против - Владимир Путин няма право на вето върху решенията на страните от континента в каква посока да продължат, обяви топ дипломатът на ЕС Кая Калас. Също така европейците не искат дискусии за нова архитектура за сигурност преди постигане на мирно споразумение в Украйна, посочва The Washington Post.

Досега преговорите, насрочени за вторник и сряда, бяха представяни като тристранни срещи на ниво длъжностни лица, а не на лидерско ниво, между Украйна, Русия и Съединените щати.

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Въпреки че украинският президент Володимир Зеленски ясно заяви, че иска участието на европейските съюзници в процеса, Русия намекна, че за европейските представители няма да има място на масата за преговори.

Баро заяви, че в миналото „е имало дискусии, понякога без европейците, а понякога и с тях“, но „този път те ще участват“. Той заяви: „Франция ще присъства и ще гарантира, че гласът на Европа ще бъде чут".

В четвъртък представители на САЩ, Европа, Украйна и НАТО се срещнаха в Брюксел в навечерието на преговорите в Абу Даби. Къшнър след това заяви, че Съединените щати работят по „по-широка европейска архитектура на сигурността, която може да помогне за създаването на условия за траен мир“.

Европейските съюзници гледат с недоверие на американския подход, като отдавна отхвърлят стремежа на Москва да пренапише архитектурата на европейската сигурност. Преди да започне войната в Украйна през 2022 г., Кремъл отправи ултиматум към НАТО, който включваше изискване за връщане на Алианса в границите му от 1997 г. Това бе отхвърлено от отбранителния пакт.

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