Марко Рубио мисли за "архитектурата на сигурността" след края на войната в Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи за напредък по "архитектурата на сигурността" за Украйна и Европа след края на войната, предаде Франс прес. Разговорите, които предстоят тази седмица, може да доведат до по-нататъшен прогрес, добави Рубио, без за навлезе в детайли. Той отбеляза, че гаранциите за сигурност са постоянна тема в дискусиите за края на конфликта, предаде БТА. Още: Марко Рубио напуска администрацията на Тръмп, ще се кандидатира за президент?

Държавният секретар на САЩ говори пред репортери преди да замине за срещата на министрите на външните работи на държавите от Г-7 в Париж днес и утре.

Много близо до сключване на сделка

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Преговори между Русия и Украйна с американско посредничество са насрочени за вторник и сряда в Абу Даби. Очаква се САЩ да бъдат представени в столицата на Обединените арабски емирства от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

"Вярвам, че сме много близо до сключването на сделка" за прекратяване на руско-украинската война, каза вчера американският президент Доналд Тръмп в интервю за предаването "60 минути" по телевизия Си Би Ес. Той добави, че вследствие на бъдещото споразумение картата на Украйна "ще бъде с малко по-различна", но не даде подробности.

Тръмп изрази увереност пред Си Би Ес, че Рубио ще остане държавен секретар на САЩ след поражението на Републиканската партия на междинните избори за Конгрес миналата седмица, предаде Ройтерс.

"Така мисля", отговори лаконично американският президент, без да навлезе в детайли.

Миналата седмица Рубио отрече медийни твърдения, че ще подаде оставка, за да се кандидатира за президент на изборите в САЩ през 2028 г.

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