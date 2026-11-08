Полша разследва тероризъм при фаталната стрелба в Краков, двудневен траур в цялата страна (СНИМКИ, ВИДЕО)

Прокуратурата в Малополското воеводство в Полша заяви, че е започнала разследване на акт с "терористичен характер" във връзка с вчерашната стрелба (7 ноември) в полския град Краков, отнела живота на 6 души и ранила 16, предаде днес Полската агенция по печата (ПАП). Вчера следобед 24-годишен полски гражданин, чиято самоличност все още не е оповестена, се вряза с автомобила си в пешеходци на Главния пазарен площад в Краков, стреляйки безразборно в движение.

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Наличната информация сочи, че нападателят е 25-годишен полски гражданин, който по време на нападението е бил облечен във военно тактическо облекло и е използвал автоматично оръжие от военен тип. Властите изрично уточниха, че той не е бил част от полските въоръжени сили.

Загиналите

В започналото разследване са включени и трите смъртни случая в дома на заподозрения, който е в критично състояние, в полския град Островец Швентокшиски, казват от полската прокуратура, цитирана от БТА.

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Трите тела, открити в дома на стрелеца, който бе ранен в престрелката с полицията вчера и арестуван, са на 53-годишния му баща, 52-годишната му майка и 20-годишната му сестра, заяви говорителят на полската полиция Анджей Фиолек, цитиран от телевизия "Те Фау Ен" 24. Според полицията тримата са починали от огнестрелни рани.

🇵🇱Across Poland crowds of Catholic men are gathering in the streets of major cities for public rosary rallies. These quiet demonstrations pray for the families and victims during a period of mourning. The mass shooting in Krakow killed six people and wounded 17 wounded. Two police officers who confronted the shooter remain in critical condition. 🙏 Writer: Bri https://t.co/B66gLupHkw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 8, 2026

Сред загиналите при вчерашната стрелба в Краков са четирима полски граждани, един британски гражданин и една жена, която не е полска гражданка, съобщи днес Кшищоф Кленчар, управител на Малополското воеводство. Според неговата информация ранените са 11 поляци и петима чужденци. Сред ранените са и двама полицаи.

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Двудневен национален траур

Полша обяви от днес двудневен национален траур в памет на жертвите в Краков. Associated Press отбелязва, че скърбящи граждани палят от снощи свещи на Главния пазарен площад, който е в сърцето на Стария град в Краков и е популярна туристическа дестинация.

Тази сутрин площадът все още е бил частично затворен, тъй като криминалистите продължават да събират улики.

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Снимки: Getty Images