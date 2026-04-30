САЩ отпускат 100 млн. долара за ремонта на защитния саркофаг на АЕЦ "Чернобил"

Съединените щати ще участват със 100 млн. долара във финансирането на ремонта на повредения саркофаг около АЕЦ „Чернобил“, съобщи украинският министър на енергетиката Денис Шмигал в Телеграм, цитирана от Ройтерс. Общите разходи по ремонта се очаква да достигнат около 500 млн. евро. Финансирането е било обсъдено на международна донорска конференция с участието на партньорски държави.

През февруари миналата година безпилотен летателен апарат удари стоманено-бетонната конструкция, която покрива разрушения реактор. Украинските власти обвиниха Русия за атаката, което беше отхвърлено от Москва. Службата за сигурност на Украйна потвърди, че отломки от руски ударен дрон тип "Шахед" "Геран-2" са били открити във и близо до защитната структура. Експерти смятат, че атаката срещу централата е била умишлена.

По данни на Киев при удара е била повредена херметичната изолация на съоръжението. Въпреки че не е отчетено изтичане на радиация, Международна агенция за атомна енергия посочи след инспекция, че конструкцията вече не може да изпълнява напълно основните си функции за безопасност.

Завършената през 2019 г. защитна обвивка има за цел да предотвратява изтичането на радиоактивни вещества от четвърти реактор, където на 26 април 1986 г. се случи най-тежката гражданска ядрена авария в историята. От началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. районът около централата нееднократно е бил засегнат от военни действия. Руските сили за кратко окупираха зоната, а електрозахранването на обекта беше прекъсвано многократно.

