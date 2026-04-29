Шефовете на Лудогорец се разбягаха след звучния шамар от ЦСКА

Ръководството на Лудогорец буквално избяга от журналистите след звучния шамар от ЦСКА и отпадането на 1/2-финалите на Купата на България. Разградчани, които загубиха битката за титлата с Левски в Първа лига, сега отстъпиха и на ЦСКА за Купата. И в такъв момент, когато клубът удря историческо дъно, никой от ръководството не пожела да застане пред журналистите, за да коментира причините за случващото се.

Петричев и Моци отказаха коментар след отпадането от Купата на България

Нито изпълнителният директор Ангел Петричев, нито спортният директор Козмин Моци се спряха пред журналистите пред Сектор А на Националния стадион "Васил Левски", за да отговорят на журналистически въпроси. Ръководството на клуба подмина представителите на медиите и директно се насочи към клубния автобус - заедно с целия отбор, който не се задържа дълго на стадиона.

Единствен пред медиите застана Пер-Матиас Хьогмо, който е и задължен да говори след мача пред телевизията, която държи правата за излъчване на Купата на България. А в интервюто си Хьогмо остана уравновесен, като поздрави ЦСКА за класирането за финала и отбеляза, че очевидно сега Лудогорец ще се бори за второто място, откъдето да се класира за квалификациите на Лигата на конференциите.

На този етап не е ясно какво ще е бъдещето на Хьогмо, като не е изключено той да бъде отстранен. Не е изключено обаче да настъпят промени и на ръководно ниво, като това решение очевидно трябва да дойде от собствениците Кирил и Георги Домусчиеви.

