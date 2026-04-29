Карлос Насар след класирането на ЦСКА на финал: Усетих, че "армейците" имат какво още да покажат

Спортист №1 на България за 2025 година Карлос Насар говори пред медиите след класирането на ЦСКА за финал на Купата на България. На Националния стадион "Васил Левски“ "червените" и "орлите" завършиха 0:0. Столичани имаха минимален аванс след първата среща на "Хювефарма Арена" в Разград, където надделяха с 2:1 чрез обрат, което им осигури мач за трофея. Според Насар "армейците" имат какво ще да покажат.

Насар: Момчетата си заслужаваха успеха

"Усетих, че момчетата имат още много какво да покажат. Надявам се да го направят сега в евротурнирите. Винаги, когато имам възможност, съм бил тук. В повечето случаи късметът идва при подготвените. Момчетата си заслужаваха успеха", заяви Насар след равенството на ЦСКА и Лудогорец във втория 1/2-финален двубой за Купата на България.

"Жестът преди мача означава подкрепа за мен, целите ми и че оценяват труда ми. Преди Европейското получих видео от отбора. Благодаря им за подкрепата! Финалът на 20 май? Ако имам възможност, ще дойда със сигурност. Имам още много неща, върху които трябва да работя - най-вече в изтласкването. В изхвърлянето гоня само тежестите, но в изтласкването имам какво да подобря. Ще работя върху това нещо не само за Световното първенство, а и за Световната купа в Катар. От догодина ще имам повече състезания", допълни щангистът.

