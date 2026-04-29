С нова тазобедрената става едва на 34: Бившата звезда от Висшата лига, която трябваше да спре твърде рано

Днес футболистите от световна класа играят на високо ниво много по-дълго, отколкото предишните поколения, като 38-годишният Лионел Меси и 41-годишният Кристиано Роналдо са два забележителни примера за играчи от най-високо ниво, които продължават да опровергават логиката с изключителни изяви, въпреки че без съмнение са в залеза на кариерите си. Мнозина на възраст около 35 години продължават да играят във Висшата лига, като централният защитник на Ливърпул Върджил ван Дайк вероятно все още е най-добрият в първенството, въпреки че наближава 35-ия си рожден ден.

Когато краят на кариерата дойде по-рано от очакваното

Въпреки това не всички играчи са такива късметлии, тъй като контузиите все още са неразделна част от живота им, а някои са принудени да прекратят кариерата си поради въздействието, което спортът е оказал върху телата им. Пример за това е бившият ас на Тотнъм - Ерик Ламела, който се оттегли на 33-годишна възраст миналата година поради хроничен проблем с тазобедрената става. Тогава аржентинецът, който е играл още за Ривър Плейт, Рома, Севиля и АЕК Атина, както и в националния отбор, обясни в изявление причините за преждевременното си оттегляне, като разкри, че трудностите са започнали през 2017 г.

Той обяснява, че още тогава лекарите му казали, че ще може да играе само още 4 години. Те го предупредили, че с времето състоянието му ще се влоши, и точно това се случило. Ламела прекарвал часове с физиотерапевтите, фитнеса и се подложил поредица от инжекции и лечения. Така той успя да играе още шест години, приемайки обезболяващи всеки ден. След като сложи край на кариерата си през 2025 година, сега той реши да сложи и край на мъката си и да се подложи на операция. Той се надява на нов етап от живота си, без болка и лекарства.

Ламела, който има 487 мача като професионалист и спечели Лига Европа със Севиля през 2023 г., остави футбола зад гърба си. Той има и 25 мача с националната фланелка на Аржентина. През 2014 година той остана на крачка от голям трансфер. В този период като играч на Тотнъм той мечтаеше да премине в Интер, но подобна сделка така и не се стигна. Така той прекара 8 години в Лондон, където макар и предимно като резерва, остави своя отпечатък в сърцата на феновете.

