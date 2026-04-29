С нова тазобедрената става едва на 34: Бившата звезда от Висшата лига, която трябваше да спре твърде рано

29 април 2026, 21:40 часа
Снимка: Getty Images/Guliver
С нова тазобедрената става едва на 34: Бившата звезда от Висшата лига, която трябваше да спре твърде рано

Днес футболистите от световна класа играят на високо ниво много по-дълго, отколкото предишните поколения, като 38-годишният Лионел Меси и 41-годишният Кристиано Роналдо са два забележителни примера за играчи от най-високо ниво, които продължават да опровергават логиката с изключителни изяви, въпреки че без съмнение са в залеза на кариерите си. Мнозина на възраст около 35 години продължават да играят във Висшата лига, като централният защитник на Ливърпул Върджил ван Дайк вероятно все още е най-добрият в първенството, въпреки че наближава 35-ия си рожден ден.

Когато краят на кариерата дойде по-рано от очакваното

Въпреки това не всички играчи са такива късметлии, тъй като контузиите все още са неразделна част от живота им, а някои са принудени да прекратят кариерата си поради въздействието, което спортът е оказал върху телата им. Пример за това е бившият ас на Тотнъм - Ерик Ламела, който се оттегли на 33-годишна възраст миналата година поради хроничен проблем с тазобедрената става. Тогава аржентинецът, който е играл още за Ривър Плейт, Рома, Севиля и АЕК Атина, както и в националния отбор, обясни в изявление причините за преждевременното си оттегляне, като разкри, че трудностите са започнали през 2017 г.

Ерик Ламела

Той обяснява, че още тогава лекарите му казали, че ще може да играе само още 4 години. Те го предупредили, че с времето състоянието му ще се влоши, и точно това се случило. Ламела прекарвал часове с физиотерапевтите, фитнеса и се подложил поредица от инжекции и лечения. Така той успя да играе още шест години, приемайки обезболяващи всеки ден. След като сложи край на кариерата си през 2025 година, сега той реши да сложи и край на мъката си и да се подложи на операция. Той се надява на нов етап от живота си, без болка и лекарства.

Ламела, който има 487 мача като професионалист и спечели Лига Европа със Севиля през 2023 г., остави футбола зад гърба си. Той има и 25 мача с националната фланелка на Аржентина. През 2014 година той остана на крачка от голям трансфер. В този период като играч на Тотнъм той мечтаеше да премине в Интер, но подобна сделка така и не се стигна. Така той прекара 8 години в Лондон, където макар и предимно като резерва, остави своя отпечатък в сърцата на феновете.

Дария Александрова
