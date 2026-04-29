Тръмп и Путин се чуха по телефона: Ще има ли примирие в Украйна?

29 април 2026, 21:10 часа 912 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Руският лидер Владимир Путин заяви готовността си да „обяви прекратяване на огъня до Деня на победата“. Той е информирал американския президент Доналд Тръмп за това по телефона, съобщи неговият помощник Юрий Ушаков. Според него разговорът е продължил повече от час и половина.

Още: Ден на победата и марш на Безсмъртния полк: Само онлайн в Краснодар

„Доналд Тръмп похвали наскоро обявеното от Русия примирие за Великден. В тази връзка Владимир Путин информира американския си колега за готовността си да обяви примирие и за честванията на Деня на победата“, каза Ушаков. Той твърди, че Тръмп „активно е подкрепял тази инициатива“.

Още: Казахте, че Украйна няма карти - какво пропуснахте? Военният министър на Тръмп се поти в Конгреса (ВИДЕО)

Според Ушаков, президентът на САЩ е казал на Путин, че сделка за „уреждане на конфликта в Украйна вече е близо“. „Путин категорично осъди опита за покушение срещу Тръмп и изрази подкрепата си за президента на САЩ. Руският президент смята решението на Тръмп да удължи прекратяването на огъня с Иран за правилно. Москва смята американската сухопътна операция срещу Иран за опасна“, каза още той.

Още: Сателитите показаха: Нефтеното петно от Туапсе приближава двореца на Путин в Геленджик (СНИМКИ)

Путин казал на Тръмп, че руските войски „държат инициативата и отблъскват позициите на противника“, добави Ушаков. „Тръмп и Путин изразиха сходни оценки за поведението на правителството, ръководено от Володимир Зеленски, като заявиха, че то удължава конфликта.“

Ситуацията в Близкия изток

„Президентите обърнаха специално внимание на ситуацията с Иран и в Персийския залив“, заяви Ушаков, цитиран от АФП. „Владимир Путин счита решението на Доналд Тръмп да удължи примирието с Иран за правилно, тъй като това би дало шанс на преговорите и като цяло би помогнало за стабилизиране на ситуацията“, каза още той. 

Още: Безкрайна блокада? Тръмп готви САЩ за дълго затваряне на Ормуз, Иран продължавали да произвеждат оръжия

Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Русия Владимир Путин телефонен разговор Юрий Ушаков война Украйна война Иран
