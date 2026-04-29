Тръмп и Путин се чуха по телефона: Ще има ли примирие в Украйна?

Руският лидер Владимир Путин заяви готовността си да „обяви прекратяване на огъня до Деня на победата“. Той е информирал американския президент Доналд Тръмп за това по телефона, съобщи неговият помощник Юрий Ушаков. Според него разговорът е продължил повече от час и половина.

„Доналд Тръмп похвали наскоро обявеното от Русия примирие за Великден. В тази връзка Владимир Путин информира американския си колега за готовността си да обяви примирие и за честванията на Деня на победата“, каза Ушаков. Той твърди, че Тръмп „активно е подкрепял тази инициатива“.

Според Ушаков, президентът на САЩ е казал на Путин, че сделка за „уреждане на конфликта в Украйна вече е близо“. „Путин категорично осъди опита за покушение срещу Тръмп и изрази подкрепата си за президента на САЩ. Руският президент смята решението на Тръмп да удължи прекратяването на огъня с Иран за правилно. Москва смята американската сухопътна операция срещу Иран за опасна“, каза още той.

Путин казал на Тръмп, че руските войски „държат инициативата и отблъскват позициите на противника“, добави Ушаков. „Тръмп и Путин изразиха сходни оценки за поведението на правителството, ръководено от Володимир Зеленски, като заявиха, че то удължава конфликта.“

Ситуацията в Близкия изток

„Президентите обърнаха специално внимание на ситуацията с Иран и в Персийския залив“, заяви Ушаков, цитиран от АФП. „Владимир Путин счита решението на Доналд Тръмп да удължи примирието с Иран за правилно, тъй като това би дало шанс на преговорите и като цяло би помогнало за стабилизиране на ситуацията“, каза още той.

