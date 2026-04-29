Легенда на ЦСКА похвали Левски на Сираков и отсече: Добър треньор е този, който стане шампион и вземе Купата

Легендата на ЦСКА Георги Илиев говори пред медиите след класирането на "армейците" на финала за Купата на България. На Националния стадион "Васил Левски“ "червените" и "орлите" завършиха 0:0. Столичани имаха минимален аванс след първата среща на "Хювефарма Арена" в Разград, където надделяха с 2:1 чрез обрат, което им осигури мач за трофея. Според Майкъла добър треньор е този, който стане шампион и вземе Купата.

Майкъла: Финалът с Локо Пловдив ще е по-тежък

"Това е мачът, в който не играта е най-важна, победата е най-важна и ЦСКА го направи. Много мачове такива сме изиграли, в които не играеш добре, но трябва да биеш. Това беше мач, който в който отиваш на финал и ще вземеш Купата и най-вече в турнирите ще играеш, но мисля, че мачът с Локо Пловдив ще бъде тежък, и по-тежък от този", заяви Илиев след равенството между ЦСКА и Лудогорец.

"Миналият път коментирахме за треньора - биеш днес, обаче играе един българин. Не е слаб треньор. В ЦСКА и Левски е добър треньор, този който стане шампион и вземе Купата. Като вземе Купата, какво ще кажем, че е лош треньор ли? С Левски беше трагичен. Играят 10 нови, това ли е ЦСКА? Всеки мач сменяме играчите. Днес има само един българин и играем това, което трябваше, за да се класираме за финала", продължи той.

"Мачът на сезона винаги е финалът. Не можеш сега да кажеш, винаги могат да станат изненади в спорта, във футбола. Мачът на ЦСКА за сезона е финалът за Купата. Имаме страхотни футболисти, просто не може още да ги напасваме на стадион. Въртим всеки мач състава. За мен ЦСКА има поне 7, 8 много висок клас футболисти, които мисля, че сме конкуренция и за шампиони догодина. Левски, Наско Сираков и Боримиров, направиха с много по-малък бюджет, отбор, който е шампион", акцентира Майкъла.

"Това не беше професионално за мен. Съдиите не могат, когато играеш добре, не могат да ти помогнат. Това са за треньорите оправдания, когато отборът не играе, или го елиминират. Това е едно извинение за мен. Съдиите свирят добре в България, няма някой мач, който нещо да е фрапантно. За мен съдиите не са факторът в българското първенство, за първа година Лудогорец, може би, треньорът не се е напаснал. Имат много силни играчи, това е най-слабата година за Лудогорец", завърши Георги Илиев.

