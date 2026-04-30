НА ЖИВО: Тръмп готви дългосрочна блокада на Ормузкия проток

30 април 2026, 0:12 часа
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американските ВМС да се подготвят за евентуална дългосрочна блокада на Ормузкия проток, отнасяща се за ирански кораби и танкери. Вашингтон обявява намерението си да увеличи икономическия натиск върху Техеран, тъй като военните действия продължават вече трети месец, съобщава Wall Street Journal.

Тръмп е взел това решение по време на консултации с висши служители през изминалите дни. Предложеният план включва ефективно блокиране на корабоплаването за всички плавателни съдове, които се отправят към или напускат иранските пристанища.

Елин Димитров Отговорен редактор
