Съединените щати обмислят и преглеждат възможността за намаляване на своите войски в Германия, като решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Благодаря ви за вниманието по този въпрос. Това написа в собствената си социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

Точно преди месец The ​​Telegraph обяви, че Германия се опасява, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да изтегли американските войски от страната. Според изданието, американският лидер обмисля радикална реорганизация на НАТО. Отбелязва се, че искането на Тръмп за увеличени финансови ангажименти от държавите-членки на НАТО се обсъжда в Германия. Освен това, от завръщането си на президентския пост в САЩ през 2025 г., той обмисля изтеглянето на американските войски от Германия. Изданието подчертава, че подобен ход може да повлияе както на единството на Алианса, така и на сигурността на Германия.

Според предложенията, разглеждани от Тръмп, съюзниците от НАТО, които не успеят да увеличат военните разходи до 5% от БВП, биха могли да бъдат изключени от ключови процеси на вземане на решения. Те включват разширяване на алианса, съвместни мисии и дори активиране на взаимопомощта по член 5, подчертава изданието.

Журналистите припомниха, че всички страни членки на НАТО в момента са длъжни да изразходват поне 2% от БВП си за отбрана. Тръмп обаче настоява за още по-голямо увеличение на военните разходи. Изданието отбелязва, че тези планове ще бъдат представени на среща на върха, която ще се проведе по-късно в Анкара. Не всички страни обаче са склонни да се съгласят с това искане, включително Германия, която се е ангажирала да изразходва приблизително 2% от БВП си за отбрана през 2025 г.

„Билд“ отбелязва, че плановете на Тръмп за изтегляне на войските от Германия съвпадат с предложението на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), която смята, че Берлин трябва да се освободи от американското присъствие .