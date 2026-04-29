След изявления на Тръмп: Цената на петрола скочи рязко

29 април 2026, 23:47 часа 460 прочитания 0 коментара
Цените на петрола скочиха с над 6% днес, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че ще поддържа морската блокада на САЩ срещу Иран, докато страната не се съгласи на ядрено споразумение, предаде Си Ен Би Си. Фючърсите на международният бенчмарк Брент, който е референтен за Европа, се повишиха до 118,33 долара за барел към 19:10 ч. българско време. Котировките на на американския West Texas Intermediate също отбелязаха ръст от над 6 на сто до 106,37 долара за барел, пише БТА.

„Блокадата е малко по-ефективна от бомбардировките ще става по-лошо за тях. Не могат да имат ядрено оръжие“, заяви Тръмп. Опитите за продължаване на преговорите за прекратяване на войната са в застой през последните дни. Иран отказа да отвори отново Ормузкия проток, докато САЩ не вдигнат блокадата.

Контролът на Техеран над пролива прекъсна износа на петрол от Близкия изток, което доведе до рязко поскъпване на енергията на световния пазар.

Елин Димитров Отговорен редактор
