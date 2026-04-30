Пострадали хора, горящи сгради и автомобили: Русия засипа Одеса с дронове (ВИДЕО)

30 април 2026, 1:27 часа
Тази нощ руската армия предприе масирани въздушни удари срещу Одеса. В резултат на атаката на окупаторите са повредени жилищни сгради, има и ранени. Според кореспондент на УНИАН, предупреждение за въздушна тревога е било подадено около 23:25 часа в сряда, 29 април. Мониторингови канали съобщиха, че най-малко 50 дрона „Шахед“ са се насочвали към града от Черно море. По-късно мощни експлозии са отекнали из целия град. Някои дронове летяха на много ниска височина – можеше да се чуе как бръмчат над покривите на жилищни сгради, съобщават очевидци.

Съобщава се, че има много попадения в жилищни сгради. Автомобили са в пламъци. Има ранени хора, а градът е обхванат от гъст дим.

Скоро след това началникът на Одеския гвардейски военен окръг Сергий Лисак подчерта, че атаката с дрон е била насочена към инфраструктура и жилищни райони. Повредени са пететажна сграда и частен дом. Ударен е бил също паркинг и административна сграда. „Предварителните оценки сочат, че четирима души са ранени. Всички получават медицинска помощ в градско медицинско заведение“, каза Лисак.

Според него всички служби за спешна помощ работят на място. Информацията за жертвите се уточнява. По-късно служителят добави, че в резултат на нападението е пострадала образователна институция в Одеса. Според началника на Одеското регионално полицейско управление Олег Кипер, две жени на 25 и 44 години и мъже на 38 и 62 години са ранени. Към 1:00 часа сутринта предупреждението за въздушна тревога все още беше в сила. Според данни от мониторинг, множество руски дронове летяха от морето към Одеска област.

Припомняме, че в нощта на 29 април руските сили предприеха масирана атака с дронове срещу южната Одеска област, по-специално срещу Измаилския район. Възникнаха разрушения и множество пожари, а областната болница, жилищните сгради, пристанищната инфраструктура и други съоръжения в Измаил бяха повредени.

Имаше и пострадали. 46-годишен мъж и 55-годишна жена бяха откарани в болница. Жената е хоспитализирана с множество рани от шрапнели, а лекарите оценяват състоянието ѝ като тежко. Пожар е регистриран и на територията на Дунавския биосферен резерват.

Елин Димитров Отговорен редактор
