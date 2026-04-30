Киев призова Израел да задържи кораб, превозващ откраднато украинско зърно

Киев официално призова израелските власти да задържат кораба "Панормитис" (Panormitis), пренасящ зърно, което според Украйна се изнася "незаконно" от окупираните от Русия територии, предаде БТА по информация на Франс прес. Подозира се, че плавателният съд е пренасял товар с украинско зърно, което е било незаконно транспортирано от затворен пристанищен порт във временно окупираната територия на Украйна в нарушение на международното право и украинското законодателство.

"Украинската страна призовава израелските партньори да задържат кораба и неговия товар, да извършат претърсване, да изземат документацията на кораба и неговия товар, да вземат проби от зърното и да разпитат членовете на екипажа", се казва в съобщение на украинската прокуратура.

Че Украйна официално се е обърнала към Израел чрез дипломатически и правни канали, призна и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха. „Това не е дипломация в Twitter, а много конкретно правно и дипломатическо искане за международна правна помощ, което изисква отговор. Очакваме израелската страна да го приеме сериозно, вместо да отговаря с емоционални изявления“, заяви Сибиха.

"Това не е и не може да бъде чист бизнес"

По-рано отношение по темата взе и украинският президент Володимир Зеленски. "Във всички нормални страни придобиването на крадени стоки е деяние, което води до правна отговорност. Това се отнася и за зърното, откраднато от Русия", заяви той. "Това не е и не може да бъде чист бизнес. Израелските власти не могат да не знаят кои кораби и с какъв товар пристигат в пристанищата на тяхната страна. Русия систематично изземва зърно от временно окупираните украински земи и организира износа на такова зърно от лица, свързани с окупаторите. Подобни сделки нарушават законодателството на самата държава Израел", каза Зеленски.

И още: "Украйна е предприела всички необходими стъпки по дипломатически канали, за да предотврати подобни инциденти. Виждаме обаче, че друг такъв кораб не е спрян. Инструктирах украинското външно министерство да информира всички партньори на нашата държава за ситуацията."

Зеленски обяви, че Украйна подготвя санкции както за лицата, превозващи зърното, така и срещу физически и юридически лица, които се опитват да печелят пари "от подобна престъпна схема". Украйна ще координира тези санкции с европейските държави, добави той.

"Очакваме израелските власти да уважават Украйна и да не предприемат стъпки, които отслабват нашите двустранни отношения", каза още президентът.

От израелска страна, външният министър Гидеон Саар повтори в по-разширен вариант това, което каза вчера - че досега корабът не е влязъл в израелско пристанище и не е подал документи, за да бъде проверен товарът му от израелските данъчни служби, но те са започнали да проучват случая. И още - Саар заяви, че Киев не е подал официално искане за юридическа помощ от Израел и доказателства за случая и в момента не е възможно да се проверят украинските твърдения.

"Юридическите дискусии трябва да бъдат базирани на доказателства. Отхвърляме Twitter дипломацията - казваме на украинските си приятели: Ако имате проблеми, подайте сигнал по подходящите канали". Саар изрази изненада и, че държава, която Израел подкрепяла на "много международни форуми" се държала така. Припомняме, че един от корабите, за които става въпрос, е "Панормитис", за който Киев има информация, че превозва около 6 000 тона пшеница и 19 000 тона ечемик от окупираните украински територии.