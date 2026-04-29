След удара по Туапсе: Някой в България мисли ли за Черно море, пита Захарова

"След атаката с украински безпилотни летателни апарати срещу Туапсе черноморските държави от НАТО трябва да се замислят, че подкрепят терористи. Това е екологичен удар по Черно море. Някой в България и Турция мисли ли за това?" Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

През нощта на 28 април украинска атака с дронове предизвика голям пожар в рафинерията в Туапсе. Жителите на най-близките до огъня улици са били евакуирани. В целия Туапсински общински окръг беше въведено извънредно положение на регионално равнище.

Захарова каза, че държавите от НАТО, разположени по бреговете на Черно море, трябва колективно да споделят отговорността за решенията на алианса да снабдява Украйна с оръжие. „С политическите си актове на подкрепа, финансирането, преките доставки на оръжие и всякаква информационна помощ те съдействат за удар по морето, което мие бреговете на техните държави. Това е екологичен удар по Черно море. Някой в България и Турция мисли ли за това? Някой задава ли въпроси за какво, взимайки пари от своите данъкоплатци, те ги превеждат там, към Банкова (улица в Киев, известна като административен център на властта в Украйна - бел.ред.)? Явно не мислят, но би трябвало“, подчерта Захарова.

„Както каза руският президент Владимир Путин, ударът на ВСУ по Туапсе може да доведе до сериозни екологични последици. Това още веднъж показва терористичната същност на киевския режим и пълното игнориране на този факт от международните екологични организации“, добави Захарова.

