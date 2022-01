САЩ предоставиха на Украйна 90 тона военна помощ (СНИМКИ)

Това е първата партида от програмата за подкрепа на Украйна, наскоро приета от президента Байдън. Доставката пристигна в петък вечерта в Киев.

„Това е пратка с военна помощ с тегло около 90 тона, включително боеприпаси за защитниците на Украйна на фронтовата линия", казва се в съобщението на посолството в социалните мрежи.

The 1st bird arrived.All Ukrainians highly appreciate 🇺🇸 help in strengthening 🇺🇦 defense capabilities.Thanks to our strategic partner&personally to @secdef Lloyd Austin III for the unwavering support. To be continued @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/6iPcpHtmc7