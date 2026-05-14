"Не може един политик да бъде 20 години застрашен": Бойко Рашков с коментар за охраната на Борисов и Пеевски

14 май 2026, 18:57 часа 663 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В студиото на „Лице в лице“ на bTV депутатът от „Продължаваме промяната“ и бивш вътрешен министър Бойко Рашков защити позицията на формацията за премахването на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски, като заяви, че обществото има „усещане за несправедливост“ и че някои политици са „по-равни от другите“. „Не може в живота, почти няма такава хипотеза, в която един политик да бъде, да кажем, 15-20 години застрашен. Това не е възможно“, каза Рашков.

Той разкритикува механизма, по който се предоставя охрана от Националната служба за охрана, като определи дейността на т.нар. „тричленка“ като „абсолютно безконтролна“. „Там се отправят най-различни институции, документи, информации и така нататък, което действие е абсолютно безконтролно. Не подлежи на никакъв контрол“, отбеляза Рашков.

По думите му информацията за заплахи не се проверява реално: „Никой не проверява на практика основателен ли е този сигнал за заплаха или не е. Ето ви едно гнездо за злоупотреби със закона.“

Рашков постави под съмнение продължителността и основанията за охраната на Борисов и Пеевски, като посочи, че веднага след общественото повдигане на темата заплахите са били свалени. „По линия на тази охрана на тези двама души ежегодно изтичат около 2 милиона евро“, обяви бившият вътрешен министър. Той подчерта, че Делян Пеевски има собствена охранителна фирма, която „спокойно може да поеме неговата защита“.

Рашков обяви, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ предлагат решенията за охрана на народни представители да се разглеждат от парламентарната комисия за контрол над службите. „Материалите да се докладват в тази комисия, така че всички народни представители, които по дефиниция имат достъп до класифицирана информация, да се запознават с тези данни“, обясни депутатът.

Той коментира и необходимостта от реформа във Висш съдебен съвет (ВСС): „Очакваме най-накрая Висш съдебен съвет и ръководители в съдебната система, които да отговорят на обществените очаквания. Ние по Конституция сме демократична и правова държава, но до момента – само по силата на Конституцията“.

Рашков защити идеята за временни парламентарни комисии по казусите „Осемте джуджета“, Петьо Петров-Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса. „Пепи Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса са продукт на онази власт – властта на Борисов, властта на Цацаров като главен прокурор, властта на Иван Гешев като главен прокурор.“

Рашков коментира и смяната в ръководството на ДАНС, като заяви, че освобождаването на Деньо Денев е закъсняло, но по думите му временно изпълняващият длъжността Станчо Станчев е лош избор. „Този човек абсолютно е неподходящ да ръководи ДАНС. Никога не се е занимавал с оперативно-издирвателна, контраразузнавателна дейност“, изтъкна Рашков. Според него решението е „изключително тежка политическа грешка“ на премиера Румен Радев.

Елин Димитров
