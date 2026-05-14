Трима клиенти на Банка ДСК с карти Visa ще изживеят магията на FIFA World Cup на живо в Мексико

София, 12 май 2026 г. – Банка ДСК обяви тримата големи победители в своята кампания, която дава възможност на клиентите да се потопят в емоцията на Световното първенство по футбол това лято.

Наградите бяха връчени по време на специално събитие, организирано съвместно с Visa – глобален партньор на FIFA World Cup 2026™. Късметлиите печелят пътуване за двама до Мексико Сити, където ще присъстват на живо на откриващия мач на Световното първенство.

За феновете на футбола банката представя и дебитни карти Visa с лимитиран дизайн, които могат да се заявят през DSK Mobile

Кампанията се проведе в периода 1 февруари – 15 април 2026 г. и насърчаваше използването на дигитални разплащания с карта Visa в Google Pay или Apple Pay. Всяко плащане чрез дигитален портфейл увеличаваше шансовете за участие в томболата, като в нея бяха включени близо половин милион трансакции.

Голямата награда включва цялостно преживяване за двама – самолетни билети от София до Мексико Сити, четири нощувки в луксозен хотел, билети за откриващия мач, както и специално подбрани културни активности. Преживяването е допълнено с ексклузивни подаръци по време на футболното събитие.

Освен трите големи награди, 200 участници спечелиха оригиналната футболна топка Adidas Trionda – символ на първенството и вдъхновение за всички фенове на играта. Печелившите бяха изтеглени на 22 април 2026 г. чрез специализиран софтуер, гарантиращ случаен и прозрачен избор.

"С тази кампания и с новите дигитални решения, които предлагаме, целим не просто да улесним ежедневните разплащания, а да създаваме добавена стойност и незабравими преживявания за нашите клиенти. Това включва и възможността да станат част от едно от най-големите спортни събития в света", коментира Михаела Темелкова, управляващ директор "Ежедневно банкиране" в Банка ДСК.

"Като дългогодишен глобален партньор на FIFA, за Visa е важно да превръщаме любовта към футбола в реални преживявания за хората. Радваме се, че заедно с Банка ДСК успяхме да реализираме кампания, която среща света на спорта и дигиталните разплащания по толкова естествен начин", каза Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България.

На снимката: Михаела Темелкова, директор „Ежедневно банкиране“ в Банка ДСК, Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България, и двама от тримата печеливши – Андрей Първанов и Димитър Бахов.

Банка ДСК и Visa представят и нова инициатива, създадена за най-големите футболни фенове – лимитирана серия дебитни карти с дизайн, посветен на FIFA World Cup 2026. Картите могат да бъдат заявени само през DSK Mobile. За всички клиенти заявяването на картата само с няколко клика е чудесна възможност да започнат да използват най-бързо развиващото се мобилно банкиране в България и да станат част от най-голямото футболно събитие в света за 2026 г. Банката организира кампания с награди за клиенти, присъединили се преди старта на кампанията на 20 април 2026 г. До 20 юли 2026 г. всяко плащане с издадената карта превръща ежедневните покупки в част от футболното изживяване и дава шанс за участие в томбола с атрактивни награди – три PlayStation 5 Pro с FIFA игра и 100 официални футболни топки Adidas Trionda.

Повече за Банка ДСК:

Банка ДСК е част от унгарската OTP Bank – банката-майка на OTP Group, една от водещите и най-бързо развиващи се банкови групи в Централна и Източна Европа. В България Банка ДСК обслужва над 2 милиона активни клиенти. Банката разчита на екип от над 4800 служители и мрежа от над 270 офиса в страната. Традиционен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК заема водещи позиции и в частното и корпоративно банкиране. Банката поставя в центъра на своята дейност клиентското изживяване. Новата идентичност "Тук и сега" отразява стремежа ѝ да бъде винаги близо до хората – с разбиране и навременни решения.