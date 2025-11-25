Любопитно:

САЩ провеждат мирни преговори между Русия и Украйна в Абу Даби: Какво се случва

САЩ вече водят преговори с руска делегация в Абу Даби като от американска страна начело на делегацията е държавният секретар на сухопътните сили на американската армия Дан Дрискол – състудент на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и назначен за отговарящ за изпълнението на мирния план за Украйна.

Според информация на Financial Times Дрискол ще проведе разговори в ОАЕ с началника на Главно разузнавателно управление на Украйна Кирило Буданов и с руска делегация. 

Дрискол и руснаците са започнали разговори в понеделник вечерта и дискусиите се очаква да продължат и днес. Съставът на руската делегация засега не е известен.

През уикенда Дан Дрискол участва и в разговорите между украинската и американската делегация в Женева. 

По-рано именно Дрискол бе този, който посети Киев и представи на украинските власти спорния 28-точков мирен план на администрацията на Тръмп, за който вече има информации, че е бил впоследствие основно преработен, като в крайна сметка са останали само 19 точки.

Най-чувствителните елементи от плана, засягащи териториалните въпроси и отношения между НАТО, Русия и САЩ, ще бъдат решени от президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, според първия заместник-министър на външните работи на Украйна Серхий Кислица.

Елена Страхилова
