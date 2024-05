САЩ разрешиха да атакуваме Русия с тяхно оръжие, но с условие: Говорител на Зеленски

Това пояснение даде Сергей Никифоров, говорителят на Зеленски, в коментар за Guardian. Вашингтон е позволил да бъдат използвани HIMARS-и за удари по руски войски и центрове за управление.

"Това значително ще засили способността ни да се противопоставим на опитите на Русия да пресече масово границата", отбелязва Никифоров.

Още: Берлин разреши на Украйна да атакува цели в Русия с германски оръжия

В същото време той потвърди, че политиката на Белия дом за забрана на удари в дълбочина на руска територия не се е променила - Украйна все още няма позволение да използва системата за голям обсег Atacms на руска територия.

Припомняме, че малко по-рано в няколко авторитетни издания като Politico, The New York Times и The Washington Post излезе информация, че администрацията на Джо Байдън тихомълком е дала разрешение на Украйна да нанася удари на територията на Русия, но само близо до района на Харков, с помощта на предоставени от САЩ оръжия. Това се счита за голям обрат в позицията на Вашингтон, тъй като ще помогне на Украйна да защити по-добре втория по големина град в страната. Байдън е разрешил на Украйна да нанася удари на руска територия с американски оръжия?

Още: "Господи, не вдига!": Ужасяващи кадри как хора търсят близките си под развалините в Харков (ВИДЕА)