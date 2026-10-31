САЩ спират всичката помощ: Оценка колко може да издържи Украйна

Украйна може да продължи да се бори в продължение на много месеци, потенциално години, без големи нови пакети от помощ от САЩ. Загубата на достъп до американски разузнавателни данни, сателитни комуникации и критични оръжейни доставки би направила тази война значително по-трудна за Украйна почти веднага. Това е категоричната оценка на CNN.

Първият тест е дали Европа и Украйна могат да финансират и продължителна война в отбрана, както и дали могат да осигурят необходимата техника и оборудване. Вторият тест е дали могат да заменят военни способности, които остават концентрирани в американски ръце.

Какво всъщност означава "без САЩ"

Край на всякаква американска безвъзмездна помощ, макар че и сега тя на практика липсва в почти всички аспекти. Това не спира непременно доставките по по-стари договори, европейските покупки на оръжие и техника от американски производители или достъпа до разузнавателни и комуникационни услуги. Но може да попречи на покупките, може да ограничи поддръжката на военна техника, резервните части, софтуерната поддръжка и прецизните боеприпаси. Пълно прекъсване би премахнало и споделянето на разузнавателна информация и контролираните от САЩ военни комуникационни възможности.

Разграничението е важно, защото едно правителство може да замени източник на финансиране по-лесно от специализирана ракета-прехващач или сателитна система за предупреждение. Европейците могат да платят за американско оборудване само ако Вашингтон продължи да разрешава доставките му. Следователно перспективите на Украйна не могат да се измерват с една-единствена цифра за американска помощ. По-полезният въпрос е какво би изчезнало, колко бързо ще се усети загубата му и дали съществуват заместители.

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Парите

Администрацията на Тръмп спря да обявява големи нови пакети помощ за Украйна в началото на 2025 година. Оборудване, закупено по време на администрацията на Байдън, продължава да пристига, въпреки че този поток се е стеснил с приключването на договорите.

Данни на Института Кил, цитирани от CNN, показват, че кумулативната подкрепа на САЩ от 2022 г. насам е най-малко 131,5 милиарда долара, обхващащи военна, финансова и хуманитарна помощ. Обаче държавите и институциите на ЕС са допринесли с най-малко 228,5 милиарда долара, като Обединеното кралство и Норвегия предоставят допълнителна подкрепа извън блока. Тези суми показват, че Украйна има и други значителни поддръжници. Но не значи, че всяка американска военна функция е била заменена.

Все пак: Доставките на европейско оръжие и разрастващата се отбранителна промишленост на Украйна също намаляват значението на новите американски субсидии. Кой плаща за оръжие и кой контролира неговата наличност са най-важните въпроси. Трансферите на оръжие и техника с произход от САЩ все още могат да изискват одобрение от Вашингтон, оставяйки го с решаващо влияние върху доставките, финансирани от неговите съюзници.

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Кои зависимости са най-важни?

ПВО срещу балистични ракети

Прехващачите Patriot (PAC-3 и PAC-2) са сред най-трудните за заместване американски доставки. Украйна многократно се е сблъсквала с тежък недостиг, докато Европа няма леснодостъпна алтернатива в необходимия мащаб и капацитет. Без прехващачи украинската икономика и критична инфраструктура страдат от все по-големи щети, нанасяни от руските ракети. Това може да принуди по-големи маси хора да напускат домовете си, а то, от своя страна, може да засили обществения натиск да се направи нещо - и хората да не приемат, че няма какво особено, което да доведе до вътрешнополитическа криза.

Следователно съответната мярка е броят от годни за употреба прехващачи, а не стойността на обещаните оръжия. Допълнителното финансиране не може да защити целта, ако необходимата ракета не е пристигнала.

Разузнаване и предупреждение

САЩ имат сателитните данни да предупрят рано-рано накъде отиват изстреляни руски ракети, имат и дори възможности да видят подготовката за изстрелване. Европейското разузнаване може да предостави част от тази картина, но не може бързо да замести американците. Услуга, която поддържа предупреждение и насочване, има оперативна стойност всеки ден, независимо дали е обявен нов пакет от помощ.

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Starlink и западната военна техника

Украйна разчита в голяма степен на свързаността на Starlink и контролираната от САЩ военна платформа Starshield за комуникации и военни операции на фронта. Ограниченията, засягащи използването на високоскоростни услуги, нарушиха работата на дронове-прехващачи и други мисии - това беше казано както от Володимир Зеленски, така и от негови съветници и украински военни представители.

Двете услуги трябва да се разграничават. Търговският Starlink и Starshield работят по различни договорености - ограниченията върху едната не засягат автоматично другата. Но е важно да е ясно - Starlink е много по-евтина алтернатива от Starshield, с почти същите ползи. Загубата или ограничението на двете може да наруши координацията и части от операциите с дронове на Украйна. Частично прекъсване, ограничение на скоростта и спиране в национален мащаб биха имали различни последици - ОЩЕ: Откритата враждебност на Мъск към Украйна и дребният шрифт в договорите за Starlink

Поддържане на западното оборудване - самолетите и други платформи също зависят от резервни части, поддръжка, софтуер и съвместими боеприпаси. Прекъсване може прогресивно да намали тяхната полезност, тъй като запасите се изразходват и оборудването се нуждае от поддръжка. Доставката на оръжие или техника не прекратява връзката с нейния доставчик. Поддържането им в експлоатация създава продължаваща зависимост.

Украинските дронове - ще запушат ли дупката?

Украйна разшири рязко вътрешното производство на дронове, включително FPV системи и оръжия с по-голям обсег, използвани в дълбокия руски тил. Това осигурява значителен източник на военен капацитет извън новите американски пакети за помощ.

Дроновете помагат за компенсиране на недостига другаде. Те не премахват нуждата от артилерия, отбрана от балистични ракети или комуникации и разузнаване, които поддържат операциите.

Европейското производство на боеприпаси също се разширява, докато Украйна се стреми към местно производство на 155-милиметрови снаряди, както и да гради промишлени партньорства. Тези усилия подобряват перспективата за поддържане на продължителна война в отбрана.

Ограничението е колко бързо производството става използваема доставка. Обявените фабрични мощности, бъдещите производствени цели и боеприпасите, доставени на украинските части, описват различните етапи на процеса. Отбрана, организирана около дронове, укрепени позиции и европейски боеприпаси, би могла да остане жизнеспособна за продължителен период. Тя би била изправена пред по-големи рискове, ако американските системи за предупреждение, прехващачите и техническата поддръжка изчезнат едновременно.

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Може ли пълното спиране на отбраната да доведе до бърза руска победа?

Пълното изтегляне би увеличило риска от локални пробиви и би принудило Украйна да се оттегли. Само по себе си това не би показало, че Русия може да превърне тези постижения в бърза победа по целия фронт. Русия все още трябва да праща нови и нови войници, оборудване, боеприпаси, да осигурява логистика за своите настъпателни операции.

Руското настъпление остава скъпоструващо, с по-бавни териториални придобивки през периода 2025-2026 г. и продължаващи огромни загуби на човешка сила и оборудване. Тези ограничения имат значение. По-слабата украинска отбрана не прави руския нападателен капацитет неограничен.

В същото време миналите темпове на напредък не могат да гарантират бъдеща стабилност. Няколко недостига, възникващи едновременно, биха могли да направят Украйна по-малко способна да овладее локален неуспех. Вероятните ефекти биха се разпростирали и отвъд картата. Повече щети по инфраструктурата, повече жертви и нарушени операции биха могли да отслабят позицията на Украйна, без незабавно да причинят драматичен териториален колапс.

Човешката сила може да определи дългосрочния лимит

Заводите могат да се разширяват, може да се ремонтират много по-лесно, отколкото да заменяш изтощени или убити/тежко ранени войници. Украйна е изправена пред недостиг на войници, демографски натиск и конкуренция за работници в отбранителното производство и основните индустрии.

Данни от украински чиновници и депутати сочат, че неразрешените отсъствия от военна служба са стотици хиляди. Тези твърдения не установяват точно колко войници представляват липса в момента. Но основният проблем остава - Украйна се нуждае от достатъчно военни резерви в човешка сила, за да заема позиции, да замества загубите и да поддържа силите си във времето напред. Само доставките на оръжие не могат да отговорят на това изискване.

Русия има по-голямо население, въпреки че жертвите и предизвикателствата с набирането на персонал налагат разходи. Балансът зависи от това колко ефективно всяка страна може да поддържа използваеми сили и от размера на населението.

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Колко време за Украйна без САЩ

Следните хоризонти описват условни сценарии. Те не са прогнози за това кога Украйна би загубила войната.

Непосредствено

Прекъсванията в комуникациите могат да повлияят на операциите веднага щом достъпът се промени. Недостигът на боеприпаси и резервни части би имал значение на база на съществуващите запаси и употреба.

В рамките на 6-18 месеца европейските доставки и силата на украинските части ще стават все по-решаващи, ако САЩ ги няма. С адекватни доставки и достатъчно войници, Киев би могъл да продължи скъпоструваща отбранителна война. Този диапазон е сценарий за планиране, а не гарантиран период на стабилност.

В продължение на няколко години

Европа ще трябва да поддържа финансирането, да разширява доставките и да разработва заместители на някои американски способности. Украйна ще трябва да поддържа както въоръжените си сили, така и обществото, което ги подкрепя.

По-ранни оценки, че Украйна може да се справи приблизително 6 месеца без американска военна помощ, отразяваха доставките и зависимостите по това време. Прилагането на една и съща цифра за неопределено време пренебрегва промените в европейската подкрепа и украинското производство. Би било също толкова подвеждащо да се предположи, че тези адаптации са елиминирали останалите американски зависимости.

Какво би определило дали Украйна може да продължи?

Пет сценария биха донесли повече знание от всеки краен срок за колапс: действителните доставки на ракети-прехващачи; непрекъснатостта на достъпа до разузнавателни данни и сателити; притокът на боеприпаси до подразделенията; набирането и задържането на войници; надеждната европейска бюджетна подкрепа.

Способността на Русия да поддържа натиск трябва да се оценява заедно с тях. Високите руски загуби са от най-голямо значение, ако ограничават силите и оборудването, налични за по-нататъшни офанзиви.

Съществува и политическо измерение. Признаците на разделение между САЩ и Европа могат да насърчат Москва да повярва, че продължаващите боеве в крайна сметка ще отслабят подкрепата за Киев. Следователно готовността на Европа да поддържа помощта влияе както върху материалната издръжливост на Украйна, така и върху очакванията на Русия.

Продължителната война също така създава възможност за промяна на военните и политическите условия от двете страни. Макс Бергман от Центъра за стратегически и международни изследвания разграничи щетите, които изтеглянето на САЩ може да причини, от ефекта му върху украинската решителност: "Но се съмнявам, че това действително ще пречупи волята на Украйна да се бори". Сама по себе си "решителност" не може да осигури прехващачи или да попълни части. Но загубата на американска подкрепа не би премахнала автоматично капацитета или решението на Украйна да се съпротивлява.

Украйна би могла да поддържа война без големи нови американски субсидии за продължителен период, ако Европа продължи да доставя пари и оръжия. Пълното изтегляне на американското разузнаване, комуникационен достъп и критични военни доставки би направило тази съпротива по-скъпа и по-малко ефективна много по-рано. Основната несигурност е до каква степен тези загуби биха се превърнали в неуспехи на бойното поле, икономически щети и натиск за постигане на споразумение.