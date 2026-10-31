Неунищожимият войник: "Честно казано се наслаждавах на войната"

Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща човешка история.

Героят на нашия разказ: Адриан Картон де Виарт

Място на действието: Европа

Време за четене: Колкото едно кафе

Адриан Картон де Виарт е една от най-невероятните, колоритни и нестандартни личности в световната военна история. С черната си превръзка на окото, той изглежда като герой, излязъл от приключенски роман, но всички епизоди от живота му са документално потвърдени. В следващите редове ще прочетете историята на човека, познат като Неунищожимия войник.

Адриан Картон де Виарт е роден през 1880 г. в Брюксел в аристократично семейство (баща белгиец и майка ирландка). Баща му иска той да стане адвокат и го изпраща да учи право в Оксфорд. През 1899 г. обаче избухва Втората бурска война в Южна Африка. Изпитвайки неудържима страст към военното дело, 19-годишният Адриан прекъсва следването си, излъгва за името и възрастта си и се записва доброволец в британската армия без знанието на баща си. Още в първата си битка получава куршуми в корема и слабините. Изпратен е обратно в Англия, за да се възстанови. Когато баща му научава, е бесен, но Адриан е категоричен в мемоарите си: "В този момент разбрах веднъж завинаги, че войната е в кръвта ми".

Снимка: принтскрийн/YouTube/MasterofRoflness

Снимка: принтскрийн/YouTube/Weird History

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Черната превръзка

В навечерието на Първата световна война той е разпределен в Сомалилендския камилски корпус (колониалната военна част на Британската империя, действала на територията на Британски Сомалиленд), за да се бие срещу местните бунтовнически сили. По време на една от атаките той е прострелян три пъти в лицето. Част от лявото му ухо е откъсната от куршум. Втори куршум преминава през лявото око, трети куршум рикошира и го удря отново на същото място. От този момент Виарт започва да носи легендарната си черна превръзка. За героизма си е награден с Ордена за изключителна служба. Оценката му за тази битка? "Беше изключително весело!"

Снимка: принтскрийн/YouTube/Weird History

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Самоампутацията

Между 1915 и 1918 г. той е изпратен на Западния фронт във Франция и преминава през ада на битките при Сома, Пашендейл, Камбре и Арас.

При Ипър лявата му ръка е раздробена от снаряд. В полевата болница докторът отказва да ампутира инфектираните му, висящи пръсти. Ядосан от бавенето, Виарт сам откъсва два от собствените си пръсти. По-късно лекарите ампутират цялата му длан.

Следва ново раняване на фронта - той е прострелян отново в главата (задната част на черепа), ухото, глезена, бедрото. Сестрите в болницата в Лондон вече държали пижамата му готова, защото той постоянно се връщал за лечение след поредната рана.

"Честно казано аз се наслаждавах на войната"

През 1916 г. в битката при Ла Боасел Виарт поема командването на четири различни батальона, чиито офицери са убити. Под дъжд от куршуми и хвърляйки гранати с единствената си здрава ръка, той вдъхновява войниците си да удържат позицията. За това получава най-високото британско военно отличие за храброст. Именно за периода на Първата световна война той прави известното си изказване в мемоарите си: "Хората казваха, че съм луд, но честно казано, аз се наслаждавах на войната".

Самолетната катастрофа и пленническия лагер

След войната прекарва близо 20 години в Полша като шеф на британската военна мисия. Когато през 1939 г. Нацистка Германия напада Полша, Виарт избягва през Румъния и отново се връща в строя, въпреки че е почти на 60 години.

През 1941 г. на път за дипломатическа мисия в Кайро, неговият бомбардировач Wellington остава без гориво и пада в Средиземно море. На 61-годишна възраст, без едно око и с една ръка, той преплува над 1 километър в открито море до италианския бряг. Италианците го залавят и го изпращат в строго охранявания замък Винчилиата край Флоренция. Виарт прави 5 опита за бягство. Накрая, заедно с други офицери, копае с месеци 18-метров тунел в скалата. Промъква се през тунела и се укрива в продължение на 8 дни, предрешен като италиански селянин (въпреки че не говори дума италиански).

През 1943 г. италианското правителство го освобождава, за да го използва като дипломатически посредник с британците при сключването на примирието.

Снимка: принтскрийн/YouTube/Weird History

Дипломат в Китай

След освобождаването му лично Уинстън Чърчил го изпраща в Китай като свой представител при Чан Кайшъ. Докато служи там, преживява втора самолетна катастрофа.

Когато се пенсионира от армията през 1947 г., сметката на раните му е стряскаща - прострелван е в корема, слабините, лицето, черепа, ухото, глезена, бедрото, загубил е едно око и една ръка, оцелял е в две самолетни катастрофи и има пет опита за бягство.

Иронията е, че след като пролива кръв на десетки бойни полета и оцелява в три големи войни, най-нелепият му инцидент се случва в дома му - подхлъзва се на рогозка на стълбите, чупи прешлени на гърба си и отново влиза в болница!

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Снимка: принтскрийн/YouTube/Weird History

Адриан Картон де Виарт умира мирно в съня си през 1963 г. на 83-годишна възраст в Ирландия, оставяйки след себе си история, която и до днес се смята за най-невероятния символ на непоколебим човешки дух и издръжливост.

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI