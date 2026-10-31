"Норвегия отново прави тоалетните велики": Осло отговори по хитър начин на обидите на Тръмп

По изключително интересен начин Норвегия реши да отговори на Доналд Тръмп, който определи скандинавската държава като "пропаднала страна“. Атаката от американския президент дойде за пореден път в израз на гняв, че той не е бил удостоен с Нобеловата награда за мир. Вместо да влиза в пряк конфликт с американския президент, норвежката туристическа организация Visit Norway реши да се възползва от обидното му изказване, за да представи едни от най-впечатляващите обществени тоалетни в света, разположени сред уникална природа.

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"Дали това са най-добрите тоалетни в света?“, попита Visit Norway на своя уебсайт броени дни след изявленията на Тръмп, като придружи публикацията със снимки на забележителни архитектурни съоръжения.

Norway responds to Trump’s insult with a tongue-in-cheek showcase of designer toilets After Donald Trump called Norway a “shitty country,” the country’s tourism board, Visit Norway, published photos of unusual public toilets with the caption: “Norway is making toilets great again!” The collection featured toilets with panoramic views of fjords, wave-shaped buildings and even the so-called “Golden Toilet” on the island of Senja. Some have already become tourist attractions in their own right. Earlier, Trump criticised Norway for not awarding him the Nobel Peace Prize and said he would not accept migrants from the country. Oslo reminded him that the prize is awarded by an independent Nobel Committee, not the Norwegian government. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

"Норвегия отново прави тоалетните велики!“ бе посланието на организацията — директна препратка към известния лозунг на Тръмп "Да направим Америка отново велика". "Тези тоалетни заслужават да бъдат посетени както когато наистина имате нужда от тях, така и когато нямате“, добавиха от организацията, превръщайки обидата в оригинална рекламна кампания.

Атаката на Тръмп срещу Норвегия заради Нобеловата награда за мир

Спорът започна миналата неделя, когато Доналд Тръмп, говорейки на предизборен митинг в Мичиган, отправи критики към Норвегия заради това, че не е получил Нобеловата награда за мир. "Честно казано, Норвегия е ужасна. Норвегия всъщност се е превърнала в пълна дупка“, заяви американският президент.

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Това е обиден епитет, който той е използвал и в миналото по адрес на държави като Хаити, Сомалия и Йемен. Тръмп добави, че би приел имигранти от някои страни, но не и от Норвегия, като красноречиво обясни: "защото не получих Нобелова награда“.