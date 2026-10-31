Зеленски: Доставките на ракети за Patriot ще отнемат години, имаме нужда от тях сега

Украинският президент Володимир Зеленски нарече решението на Държавния департамент на САЩ да позволи на Украйна да закупи прехващачи за ракети „Пейтриът“ срещу руски балистични ракети „силно“. Той също така коментира сроковете за доставка в съобщение, публикувано в социалните мрежи.

Зеленски отбеляза, че както е посочено в изявлението, доставките може да не започнат толкова бързо, колкото Украйна очаква. „500 прехващача PAC-3 са значителни и още тази зима биха могли да се превърнат в много ефективен отбранителен пакет. Установено е обаче, че доставките не могат да започнат още няколко години“, заяви той.

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Затова украинският президент се обърна към американските си партньори с молба да намерят решение, тъй като Украйна се нуждае от тях в момента. „Молим американските ни партньори да намерят решение именно когато има реална опасност и реална необходимост от използване на PAC-3“, подчерта той.

Зеленски обясни, че Русия вече е започнала атаки срещу енергийния сектор на страната, което представлява риск с наближаването на зимата украинците да останат без ток, отопление, вода и дори без възможност за движение поради атаки срещу мостове. „Руснаците атакуват енергийната ни система всеки ден. Само през последните две седмици на октомври имаше над 30 руски удара по ключови участъци от енергийната ни мрежа. Точно сега, в навечерието на зимата, Путин започна своята ударна операция срещу животоподдържащите системи на нашите градове и общности. Целите са електричество, отопление, вода, мостове и градският живот като цяло“, подчерта президентът.

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Той каза, че Украйна вече е поискала от Съединените щати да предоставят на страната зимен пакет от 100 прехващача „Пейтриът“ на месец. „500 ракети биха били достатъчни, за да покрият небето ни през следващите месеци – точно когато е толкова важно Украйна да поддържа силна преговорна позиция и Русия да не успее да унищожи живота в украинските градове и общности“, заяви той.

Зеленски твърди, че Съединените щати, европейските партньори и други съюзници по света разполагат с достатъчни запаси от ракети-прехващачи PAC-3 и могат да ги предоставят на Украйна още сега. „Предоставянето им на Украйна още сега, през зимата на 2026-2027 г., а след това възстановяване на арсеналите на нашите партньори през следващите години благодарение на това производство, договорено и платено от Украйна и нашите партньори, би бил правилният път и е напълно осъществим“, отбеляза украинският президент.

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Зеленски благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп, Държавния департамент и администрацията на САЩ за разрешението. „Но ние искаме да бъдат взети решения, които могат да гарантират защитата на живота, не вдругиден или някъде по-късно, а точно когато заплахата съществува – когато Русия убива и разрушава. Благодаря на всички, които са до Украйна!“, заключи президентът.

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