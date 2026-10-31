Войната в Иран:

5G дронове и изкуствен интелект: НАТО демонстрира нови военни технологии (ВИДЕО)

31 октомври 2026, 0:50 часа 592 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
5G дронове и изкуствен интелект: НАТО демонстрира нови военни технологии (ВИДЕО)

На военната база „Адажи“ в Латвия, НАТО демонстрира за първи път координираната работа на рояци дронове, използвайки 5G връзка, изкуствен интелект и системи за споделяне на цифрови данни. Върховният съюзен командващ на НАТО по трансформацията адмирал Пир Вандйе заяви, че новите технологии позволяват интегриране на информацията и по-бързи решения на бойното поле. Командващият на латвийската армия Каспарс Пуданс подчерта, че тези разработки трябва сега да се прилагат в реални операции, вместо да се ограничават до тестове.

Демонстрацията се проведе в рамките на програмата на НАТО за дигитална гръбначна експериментация - DiBaX, която се проведе от 19 до 30 октомври. Целта ѝ е да се създаде единна цифрова инфраструктура, която ще позволи на въоръжените сили на страните членки на НАТО да обменят данни и да провеждат съвместни операции.

Украйна унищожи руски хеликоптер с дрон

Руско авиацията получава още един удар. Третата щурмова бригада на Украйна съобщава, че е унищожила руски хеликоптер Ми-8 с помощта на дрон „Hornet“, оборудван с автоматично насочване.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НАТО Латвия дронове война Украйна МИ-8
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес