5G дронове и изкуствен интелект: НАТО демонстрира нови военни технологии (ВИДЕО)

На военната база „Адажи“ в Латвия, НАТО демонстрира за първи път координираната работа на рояци дронове, използвайки 5G връзка, изкуствен интелект и системи за споделяне на цифрови данни. Върховният съюзен командващ на НАТО по трансформацията адмирал Пир Вандйе заяви, че новите технологии позволяват интегриране на информацията и по-бързи решения на бойното поле. Командващият на латвийската армия Каспарс Пуданс подчерта, че тези разработки трябва сега да се прилагат в реални операции, вместо да се ограничават до тестове.
NATO unveils new technologies for warfare At the Ādaži military base in Latvia, NATO demonstrated for the first time the coordinated operation of drone swarms using 5G, artificial intelligence and digital data-sharing systems. NATO Supreme Allied Commander for Transformation Admiral Pierre Vandier said the new technologies make it possible to integrate information and make faster decisions on the battlefield. Latvian Army Commander Kaspars Pudāns stressed that these developments should now be applied in real-world operations rather than limited to testing. The demonstration took place as part of NATO’s Digital Backbone eXperimentation (DiBaX) programme, which ran from October 19 to 30. Its goal is to create a unified digital infrastructure that will allow the armed forces of NATO member states to exchange data and conduct joint operations.— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026
Демонстрацията се проведе в рамките на програмата на НАТО за дигитална гръбначна експериментация - DiBaX, която се проведе от 19 до 30 октомври. Целта ѝ е да се създаде единна цифрова инфраструктура, която ще позволи на въоръжените сили на страните членки на НАТО да обменят данни и да провеждат съвместни операции.
Украйна унищожи руски хеликоптер с дрон
Руско авиацията получава още един удар. Третата щурмова бригада на Украйна съобщава, че е унищожила руски хеликоптер Ми-8 с помощта на дрон „Hornet“, оборудван с автоматично насочване.
❗️❗️Russian aviation taking another beating. Ukraine’s 3rd Assault Brigade says it destroyed a Russian Mi-8 helicopter using a Hornet drone equipped with automatic guidance. #Ukraine https://t.co/VzyxpX76kH— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026