31 октомври: Основан е Българският революционен централен комитет

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31 октомври 1869 година: Основан е Българският революционен централен комитет

На този ден през 1869 г. в Букурещ е основан Българският революционен централен комитет (БРЦК). Неговата основна цел е свързана с пропагандиране на революционните идеи и оказване на съдействие в подготовката за българската революция. В основата на БРЦК са заложени идеите на Георги Сава Раковски, който поставя началото на българското националнореволюционно движение.

В историческите източници липсва консенсус относно датата за основаване на БРЦК. Според някои от тях комитетът е създаден през 1869 година. Други източници твърдят, че той е създаден от Васил Левски през 1870 г., а други - с полагането на основите на Вътрешната революционна организация, когато Любен Каравелов е избран за председател на общото събрание в Букурещ през месец май 1872 година.

След разпускането на Втората българска легия в Белград през 1868 г. и след разгрома на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа възниква идеята за създаването на обща организация.

Любен Каравелов участва активно в този процес и на него е възложена задачата за създаването на първа програма, чиято крайна цел е освобождаването на България, без да се разчита на външна намеса.

Българският революционен централен комитет подкрепя и се бори за идеята за демократично управление на освободената родина. Неговата идеология е насочена към установяване на добросъседски отношения с балканските народи, най-вече със Сърбия и Румъния. Любен Каравелов се позовава на швейцарския опит и настоява за създаване на южнославянска или дунавска федерация, в която влизат българи, сърби и румънци. Идеята е всяка една от тези държави да запази националния си суверенитет.

През 1870 година на фона на активизирането на националнореволюционната борба в комитета се обособяват два центъра - един външен и един вътрешен. В Букурещ се намира седалището на първия център, чиято основна задача е да обедини силите на българската емиграция и да пропагандира революционното движение. Любен Каравелов е определен за ръководител на този център.

Българският революционен централен комитет в Българско или Привременно правителство е вторият център, който е под ръководството на Васил Левски. Неговата дейност е насочена към българските земи - там Апостола на свободата работи активно за изграждане на основите на вътрешната революционна организация.

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