Откритата враждебност на Мъск към Украйна и дребният шрифт в договорите за Starlink

За промяната в отношението на милиардера Илон Мъск към Украйна от щедра подкрепа към откровена враждебност говорят американски и украински чиновници, военни, производители на дронове и експерти по Starlink пред The Atlantic.

Огромните приходи на Мъск от използването на Starlink в Украйна

Досега Мъск таксуваше украинското правителство по 2500 долара месечно за всеки терминал на Starlink и прекъсваше услугата, ако сметките не са платени. По-рано този месец, когато американски военни служители се обърнаха към компанията му SpaceX относно прекъсванията на мрежата в Украйна, от компанията ги посъветваха да актуализират договора, за да възстановят достъпа на Украйна. Ако нещо спира Мъск да изостави Киев засега, това може би са само финансовите му интереси - SpaceX е спечелила стотици милиони долари от терминалите на Starlink, работещи на фронта, а те са над 250 000, пише изданието.

В началото на войната, Мъск изглеждаше готов да помогне на Украйна да се защити. Тогава той дари хиляди антени Starlink на украински болници, електроцентрали, правителствени агенции и различни хуманитарни организации.

Скоро украинските военни започнаха да използват услугата за комуникации и за контрол на дроновете и това им донесе решаващо предимство: руснаците нямаха достъп до Starlink или възможност да заглушават сигнала му, което позволяваше на украинските дронове да се движат свободно по бойното поле, хвърляйки бомби върху руски военни. Точно това обаче предизвика тревога в централата на SpaceX през 2022 г., а част от сътрудниците напуснаха. Причината - те са разработвали Starlink за достъп до интернет на места, недостъпни за широколентов интернет, като туристически маршрути и кораби в морето, а не за военни действия. Възможно е това да е била и една от причините Мъск да откаже да активира Starlink в Черно море през същата година, когато украинските въоръжени сили поискаха с помощта на сателитите изненадващо да атакуват руски военни кораби край Крим.

И тогава Мъск създаде военната версия Starshield

Но в края на същата 2022 година Мъск стартира военната версия на Starlink - Starshield, която е значително по-скъпа. За да може Украйна да я ползва, плати Пентагонът, а това донесе сериозни печалби за компанията на Мъск. Пентагонът получи и по-голям контрол върху достъпа на Украйна до спътниците, което трябваше да "попречи на Мъск да изключи системата", както каза тогавашният зам.-министър на отбраната на САЩ Колин Кал пред The ​​New Yorker.

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Въпреки това в повечето случаи украинските военни не преминаха към Starshield, а продължиха да използват стандартни антени Starlink – абонаментът за тях е само 30 долара на месец, докато Starshield струва 25 000 долара.

Дребният шрифт в потребителското споразумение на Starlink забранява военното използване на системата. Но компанията на Мъск не наложи това правило в Украйна. Тя продължаваше да се преструва, че Starlink се използва за мирни цели, а военните разчитат на антени Starshield, до голяма степен платени от американските данъкоплатци, пише изданието.

Правителството на САЩ не разкрива колко терминала Starshield е предоставило на Украйна. Украински служители и експерти обаче са заявили, че техният дял представлява по-малко от 1% от общия брой терминали във военната зона. Останалите са обикновени устройства Starlink, закупени на пазара на дребно, включително хиляди устройства, закупени на едро за Украйна от правителствата на Полша и Германия. "Официално те е трябвало да бъдат използвани за хуманитарни цели. Но всички знаеха, че отиват за армията", е заявил източник пред изданието.

Това споразумение със Starlink, сключено на сляпо, постави обаче Украйна в опасно положение. За да управляват дроновете си, въоръжените ѝ сили нямаха друг избор, освен да нарушат правилата за обслужване на Starlink. Военните можеха да получат толкова терминали Starlink, колкото са им необходими, чрез чуждестранни донори и търговския пазар. И ги използваха без да се притесняват за цената, тъй като бяха далеч по-евтини от Starshield, който отгоре на всичко се предлага само в малки количества чрез официални правителствени канали.

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Същият проблем имаше американската армия в Иран, а Мъск веднага вдигна цената

The Atlantic отбелязва, че със същия проблем са се сблъскали и от американската армия, когато Тръмп стартира войната с Иран. Тогава американските военни първоначално са ползвали Starshield. Но след като са научили за това, от SpaceX са увеличили цената на услугите на Starshield в региона от 5000 долара на терминал месечно до 25 000 долара. Пентагонът се е съгласил да плати.

Вероятно Мъск ще се опита да увеличи по същия начин и цените за Украйна, след като първо й забрани да използва Starlink за военни цели.

Перспективите

Това накара Денис Щилерман, един от най-активните разработчици на дронове в Украйна, да заяви: "Имаме една много сериозна уязвимост – нашата зависимост от Starlink. Ще решим този проблем следващата година. Дотогава Америка ще има огромно влияние и възможността да ни изнудва".

Но разработването на алтернатива на Starlink може да отнеме много повече от година и без помощта на Мъск е малко вероятно да успее. Около 90% от всички спътници, изстрелвани в орбита, се доставят от ракетите на SpaceX. Дори основният европейски конкурент на Starlink, френско-британската OneWeb, разчита на SpaceX за изстрелването на своите сателити.

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