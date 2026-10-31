Калининград е без ток, в Киев има проблеми с водата (ВИДЕО)

Руският анклав Калининград, който се намира на Балтийско море и е "подарък" за победата във Втората световна война, се оказа без ток. Според пресслужбата на местния губернатор, това се е случило в резултат на задействане на аварийно автоматично оборудване на Калининградската ТЕЦ-2. Такова нещо се случи и по-рано тази година - през юни.

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В Русия, има данни за поредна атака с украински далекобойни дронове - в Уфа, в района на промишлената зона там. За момента официално съобщение от ръководителя на Башкирия (Башкортостан) Радий Хабиров какво се случва няма:

Междувременно, в Киев вече има проблеми с водата - кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че снощи три руски дрона са ударили критичен обект от инфраструктурата на града и това е отключило проблемите с водоснабдяването. Най-големият частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна ДТЕК добавя, че частични прекъсвания на електрозахранването има в районите Оболонски, Дарницки, Деснянски и Подолски в Киев. Ремонтни екипи работят по възстановяването на услугите. А сателит на НАСА е заснел как руска балистична ракета удря в Киев - става въпрос за руска въздушна атака по-рано тази седмица - Още: И без ток, парно и вода няма да се предадем на Путин: 65% от украинците, които не харесват Зеленски, го казват (ОБЗОР - ВИДЕО)

A NASA satellite captured the moment of a Russian ballistic missile strike on Kyiv from space, showing the flash from the impact over the Ukrainian capital. #Ukraine https://t.co/4lrp1qhOZL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026