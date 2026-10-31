Тръмп удря отново Иран веднага след междинните избори?

Американският президент Доналд Тръмп планира да възобнови ударите по Иран още на 4 ноември - деня след междинните избори в САЩ. Това твърдят висши служители от страната пред MS Now.

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Администрацията е предупредила съюзниците си от страната на Персийския залив да се подготвят за кратка, интензивна военна кампания, насочена към принуждаване на Иран да сключи ядрена сделка или унищожаване на неговата ядрена програма. Държавите от страната на Персийския залив настояват за деескалация, като се страхуват от иранска контраатака.

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