Разкрития за сериозни нарушения в руската лаборатория в Иркутск, в която почина учен

Научноизследователският институт в Иркутск, в който се изучават патогени, отговорни за чума, антракс и други опасни болести, многократно е бил санкциониран за нарушения на правилата за безопасност, предава The Wall Street Journal. Според изданието, инспекциите разкрили липса на планове за дезинфекция в случай на опасно изтичане на бактерии, недостиг на специализирано оборудване и недостатъчно обучение на висшето ръководство.

Още: Чума в Русия: Има смъртен случай и извънредни мерки

Наблюдението върху института се засили след смъртта на служителката Даря Шипилова от пневмония с неизвестен произход, за която се появиха информации, че е причинена от чума. Световната здравна организация пет пъти поискала допълнителна информация от руските власти, но не получила нови подробности. WSJ също сочи към близките връзки на института с Министерството на отбраната на Русия. Миналата година военният департамент отпуснал финансиране за модернизация на лабораторията.

Още: Биологична заплаха от Русия? Намесата на ФСБ в случая с чумата говори за нещо повече от обикновена авария

Освен това един от бившите директори на института участвал в съветската програма за разработване на системи за защита от биологично оръжие. Западни експерти смятат, че тази програма е служела като прикритие за разработване на нападателно биологично оръжие.

Още: Въпреки опасенията: Русия обяви край на мерките, свързани със случая на чума в Сибир

Международният надзор върху руските лаборатории се затрудни след разпадането на научното сътрудничество със Съединените американски щати. Санкциите и изолацията на Русия допълнително ограничават достъпа на чуждестранни експерти до информация за дейността на подобни съоръжения, пише WSJ.

Още: Вярва ли Тръмп на Русия, че заразата в Сибир е овладяна? (ВИДЕО)