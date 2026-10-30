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Разкрития за сериозни нарушения в руската лаборатория в Иркутск, в която почина учен

30 октомври 2026, 23:55 часа 827 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay - HelenJank
Разкрития за сериозни нарушения в руската лаборатория в Иркутск, в която почина учен

Научноизследователският институт в Иркутск, в който се изучават патогени, отговорни за чума, антракс и други опасни болести, многократно е бил санкциониран за нарушения на правилата за безопасност, предава The Wall Street Journal. Според изданието, инспекциите разкрили липса на планове за дезинфекция в случай на опасно изтичане на бактерии, недостиг на специализирано оборудване и недостатъчно обучение на висшето ръководство.

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Наблюдението върху института се засили след смъртта на служителката Даря Шипилова от пневмония с неизвестен произход, за която се появиха информации, че е причинена от чума. Световната здравна организация пет пъти поискала допълнителна информация от руските власти, но не получила нови подробности. WSJ също сочи към близките връзки на института с Министерството на отбраната на Русия. Миналата година военният департамент отпуснал финансиране за модернизация на лабораторията.

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Освен това един от бившите директори на института участвал в съветската програма за разработване на системи за защита от биологично оръжие. Западни експерти смятат, че тази програма е служела като прикритие за разработване на нападателно биологично оръжие.

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Международният надзор върху руските лаборатории се затрудни след разпадането на научното сътрудничество със Съединените американски щати. Санкциите и изолацията на Русия допълнително ограничават достъпа на чуждестранни експерти до информация за дейността на подобни съоръжения, пише WSJ.

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Русия лаборатория чума Зараза биологично оръжие Иркутск
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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