750 души е предвидено да бъдат евакуирани от окупирания от руската армия украински град Олешки, който се намира на източния бряг на река Днепър, в Херсонска област. Това написа в своя профил в "Х" първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В Олешки се смята, че има около 2000 души, а общо в района - 6000 цивилни - Още: Мелания Тръмп зад кулисите в Олешки. Какво правят 4-ма независими журналисти на терен?

OUR PRIORITY: SAVING LIVES The convoy is prepared to safely evacuate over 750 people who voluntarily choose to leave Oleshky. It includes 25 buses, 50 medical professionals, and ambulances. All elements of the convoy, including the safe passageway in and out of Oleshky, was established through mutual agreement between Russian and Ukrainian leaders. — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 30, 2026

Официално - уж разбирателство

Руският и украинският омбудсман изразиха надежда, че подобни хуманитарни мисии под егидата на Мелания Тръмп ще станат редовни.

"Предлагам хуманитарните мисии, координирани от първата дама на САЩ Мелания Тръмп, да станат редовни", написа Яна Лантратова, комисар по правата на човека на Русия, в своя канал в Телеграм. И тя, както Мелания Тръмп, посочи числото от 750 евакуирани.

"Надяваме се, че ще има и други хуманитарни мисии, координирани от първата дама на САЩ Мелания Тръмп, и е наистина важно това да се случва редовно, за да има повече мир на фронтовата линия и повече стъпки към деескалация. Опитът, натрупан в Олешки и чрез съвместната работа с руския комисар по правата на човека Яна Лантратова, показа, че подобни споразумения правят възможно наистина да се помогне на хората", отговори украинският омбудсман Дмитро Лубинец в своя канал в Телеграм.

По-рано Лантратова съобщи, че автобуси, превозващи евакуираните жители, вече са пристигнали в Армянск, в анексирания Крим. Украинският омбудсман потвърди успешната евакуация на жители на Олешки - Още: Съдбата на жителите на Олешки, ако кажат, че са украинци: Да минат през Русия и Беларус

Ukrainian Ombudsman Dmytro Lubinets reassured residents in Russian-occupied Oleshky who fear pressure from Russian forces: “We will take everyone. No one will do anything to you.” The humanitarian evacuation operation is continuing. #Ukraine https://t.co/gR11kb52Pt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026

Emotional scenes from Russian-occupied Oleshky as residents welcomed the Ukrainian delegation with tears and hugs. Some locals say they are already waiting for buses that are expected to take them back to Ukrainian-controlled territory. #Ukraine https://t.co/opu5oKxU8n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026

Зад кулисите

Z-блогърът Владимир Романов, който поддържа телеграм канала "Романов Лайт", също се появи на място - и обяви, че от 21 автобуса, с които се евакуират хората, 17 са за Украйна, а само 4 - за Русия. Впоследствие той (бел. ред. - мъжът с черната шапка и брадата на първата снимка) редактира публикацията си за това - защото тя показва, че масово хората в Олешки се чувстват украинци, противно на наратива на Кремъл как "освобождава исторически руски земи". Романов публикува нов текст, с внушение, че Службата за сигурност на Украйна (СБУ) едва ли не блокирала с помощта на украинската армия Олешки и изнудила хората там да отиват в Украйна, като за това помагали "западните партньори" на Украйна.

Russian Z-blogger Romanov says Ukraine deployed 17 buses for the Oleshky evacuation, compared with four from the Russian side. He added that Russian television may show more Russian buses, but claimed those vehicles would have their windows fully covered because they are empty. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026

Ukrainian media have published exclusive footage from Russian-occupied Oleshky as residents are evacuated toward Ukrainian-controlled territory. One woman summed up the moment in a few words: “I’m going because I missed my children so much.” The footage also captures residents describing life under occupation and the emotions surrounding the long-awaited humanitarian mission. Evacuees are being taken out through Anapa. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026

В Украйна все повече се обсъжда как под булото на примирието руската армия праща войници и техника по-близо до река Днепър - и след като то свърши, ще почне масирани обстрели на Херсон, евентуално и ще опита да прехвърли войници през реката там. Украинският журналисти и влогър Денис Казанский вижда ситуацията така - получава се етническо прочистване, макар че е необходимо хората да се евакуират. В Олешки обаче впоследствие ще бъдат преселени руснаци, смята той. А бившият кореспондент на CNN Рик Санчес, който вече от доста време е част от една от най-гнусно-пропагандните руски "медии" RT, беше интервюиран от руския канал "Звезда" уж като "независим западен експерт" - и обвини Украйна за Олешки, с опорната точка как трябвало да се вземат под внимание "всички гледни точки". Той дори хвърли вината за наводнението на Олешки от 2023 година пак на Украйна, след като то стана, защото Русия взриви язовир "Каховка". През това време дори кучета искат да се махнат от ада, в който се превърна града - благодарение на руския диктатор Владимир Путин и решението му да отприщи пълномащабна война срещу Украйна - Още: Примирието в Олешки на Мелания Тръмп: Кога изтича?

Former CNN anchor Rick Sanchez, who now works for Russian state-controlled RT, is pushing Moscow’s narrative around Oleshky. Talking about the humanitarian operation, he blamed Ukraine for “the flooding” and repeated claims about attacks on ambulances, saying: “You have to take all the parts of the story into account.” That context matters. Sanchez isn’t some former CNN journalist giving an outside, independent take. He now works for Russian state media, and he’s repeating the same talking points the Kremlin is using around Oleshky. — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026

💔 Not only people but also dozens of dogs were evacuated from Oleshky — they were transported in cages and pet carriers. https://t.co/xPA8bBcQYz — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026