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Олешки: Между спасението на хора от гладна смърт и как Путин претопява Украйна (ВИДЕО)

31 октомври 2026, 8:36 часа 975 прочитания 0 коментара
Снимка: Романов Лайт/Телеграм
Олешки: Между спасението на хора от гладна смърт и как Путин претопява Украйна (ВИДЕО)

750 души е предвидено да бъдат евакуирани от окупирания от руската армия украински град Олешки, който се намира на източния бряг на река Днепър, в Херсонска област. Това написа в своя профил в "Х" първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В Олешки се смята, че има около 2000 души, а общо в района - 6000 цивилни - Още: Мелания Тръмп зад кулисите в Олешки. Какво правят 4-ма независими журналисти на терен?

Официално - уж разбирателство

Руският и украинският омбудсман изразиха надежда, че подобни хуманитарни мисии под егидата на Мелания Тръмп ще станат редовни.

"Предлагам хуманитарните мисии, координирани от първата дама на САЩ Мелания Тръмп, да станат редовни", написа Яна Лантратова, комисар по правата на човека на Русия, в своя канал в Телеграм. И тя, както Мелания Тръмп, посочи числото от 750 евакуирани.

"Надяваме се, че ще има и други хуманитарни мисии, координирани от първата дама на САЩ Мелания Тръмп, и е наистина важно това да се случва редовно, за да има повече мир на фронтовата линия и повече стъпки към деескалация. Опитът, натрупан в Олешки и чрез съвместната работа с руския комисар по правата на човека Яна Лантратова, показа, че подобни споразумения правят възможно наистина да се помогне на хората", отговори украинският омбудсман Дмитро Лубинец в своя канал в Телеграм.

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По-рано Лантратова съобщи, че автобуси, превозващи евакуираните жители, вече са пристигнали в Армянск, в анексирания Крим. Украинският омбудсман потвърди успешната евакуация на жители на Олешки - Още: Съдбата на жителите на Олешки, ако кажат, че са украинци: Да минат през Русия и Беларус

Зад кулисите

Z-блогърът Владимир Романов, който поддържа телеграм канала "Романов Лайт", също се появи на място - и обяви, че от 21 автобуса, с които се евакуират хората, 17 са за Украйна, а само 4 - за Русия. Впоследствие той (бел. ред. - мъжът с черната шапка и брадата на първата снимка) редактира публикацията си за това - защото тя показва, че масово хората в Олешки се чувстват украинци, противно на наратива на Кремъл как "освобождава исторически руски земи". Романов публикува нов текст, с внушение, че Службата за сигурност на Украйна (СБУ) едва ли не блокирала с помощта на украинската армия Олешки и изнудила хората там да отиват в Украйна, като за това помагали "западните партньори" на Украйна.

В Украйна все повече се обсъжда как под булото на примирието руската армия праща войници и техника по-близо до река Днепър - и след като то свърши, ще почне масирани обстрели на Херсон, евентуално и ще опита да прехвърли войници през реката там. Украинският журналисти и влогър Денис Казанский вижда ситуацията така - получава се етническо прочистване, макар че е необходимо хората да се евакуират. В Олешки обаче впоследствие ще бъдат преселени руснаци, смята той. А бившият кореспондент на CNN Рик Санчес, който вече от доста време е част от една от най-гнусно-пропагандните руски "медии" RT, беше интервюиран от руския канал "Звезда" уж като "независим западен експерт" - и обвини Украйна за Олешки, с опорната точка как трябвало да се вземат под внимание "всички гледни точки". Той дори хвърли вината за наводнението на Олешки от 2023 година пак на Украйна, след като то стана, защото Русия взриви язовир "Каховка". През това време дори кучета искат да се махнат от ада, в който се превърна града - благодарение на руския диктатор Владимир Путин и решението му да отприщи пълномащабна война срещу Украйна - Още: Примирието в Олешки на Мелания Тръмп: Кога изтича?

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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