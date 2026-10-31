Автобус с български туристи катастрофира край Одрин

Български автобус, пътуващ от Русе за Истанбул, се е ударил в движещ се пред него камион. Инцидентът е станал около 01:30 ч. през нощта край Одрин.

Четирима пътници са в болница. Състоянието им не е тежко. Първоначално беше съобщено за 10 ранени, но повечето са били прегледани и освободени. Двама сами са отказали лечение, предава NOVA.

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