Първи резултати от вота:

Автобус с български туристи катастрофира край Одрин

31 октомври 2026, 8:40 часа 860 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Автобус с български туристи катастрофира край Одрин

Български автобус, пътуващ от Русе за Истанбул, се е ударил в движещ се пред него камион. Инцидентът е станал около 01:30 ч. през нощта край Одрин.

Четирима пътници са в болница. Състоянието им не е тежко. Първоначално беше съобщено за 10 ранени, но повечето са били прегледани и освободени. Двама сами са отказали лечение, предава NOVA. 

ОЩЕ: "Пътниците от автобуса не са можели да излязат": Двама са загинали и двама в болница след катастрофата край Масларево | Actualno.com

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Одрин катастрофа автобус полиция
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес