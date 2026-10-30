Най-мощният руски ядрен крайцер „Петър Велики“ ще бъде изведен от експлоатация. Флагманът на Северния флот на Русия бе единственият действащ ядрено задвижван плавателен съд от проекта „Орлан“.

Още: Подготовка, че Русия ще загуби от "Московски комсомолец": Всеки срамен мир дотук не ни унищожи

Комисия е установила, че ремонтът и модернизацията на крайцера са неосъществими. Корабът е изчерпал напълно срока си на експлоатация и е извън възможностите за възстановяване. Крайцерът първоначално беше насрочен за модернизация след завършването на работите по „Адмирал Нахимов“. Въпреки това ремонтът на последния се проточи в продължение на осем години, през което време „Петър Велики“ напълно изчерпа експлоатационния си срок.

Още: Русия свали от бойно дежурство подводния атомен крайцер "Дмитрий Донской"

Два други крайцера от същия клас, „Адмирал Ушаков“ и „Адмирал Лазарев“, вече са изведени от експлоатация. По-рано се появиха съобщения, че ремонтът на самолетоносача „Адмирал Кузнецов“ е ефективно спрян. Корабът е в ремонт от 2017 г. насам, но работите практически са замръзнали през последните месеци.

Още: Защо Владимир Путин се сравнява с Петър Велики и няма да отстъпи в Украйна