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Русия извежда от експлоатация своя най-мощен крайцер

30 октомври 2026, 20:55 часа 451 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Звезда
Русия извежда от експлоатация своя най-мощен крайцер

Най-мощният руски ядрен крайцер „Петър Велики“ ще бъде изведен от експлоатация. Флагманът на Северния флот на Русия бе единственият действащ ядрено задвижван плавателен съд от проекта „Орлан“.

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Комисия е установила, че ремонтът и модернизацията на крайцера са неосъществими. Корабът е изчерпал напълно срока си на експлоатация и е извън възможностите за възстановяване. Крайцерът първоначално беше насрочен за модернизация след завършването на работите по „Адмирал Нахимов“. Въпреки това ремонтът на последния се проточи в продължение на осем години, през което време „Петър Велики“ напълно изчерпа експлоатационния си срок.

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Два други крайцера от същия клас, „Адмирал Ушаков“ и „Адмирал Лазарев“, вече са изведени от експлоатация. По-рано се появиха съобщения, че ремонтът на самолетоносача „Адмирал Кузнецов“ е ефективно спрян. Корабът е в ремонт от 2017 г. насам, но работите практически са замръзнали през последните месеци.

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Русия война Украйна крайцер Петър Велики
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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