САЩ струпва флотилия от военни самолети във Великобритания

07 януари 2026, 14:36 часа 248 прочитания 0 коментара
Американски военни самолети са изпратени във Великобритания, докато президентът Доналд Тръмп заплашва с удари и анексии по целия свят. Флотилия от най-малко 14 транспортни самолета C-17 Globemaster и два тежко въоръжени бойни самолета AC-130J Ghostrider са кацнали в три бази на Кралските военновъздушни сили в Съфолк и Глостършир в Обединеното кралство в събота, 3 януари.

Според непотвърдени съобщения, Globemasters са превозвали най-малко пет хеликоптера MH-60M Black Hawk и един MH-47G Chinook, които се използват за операции на специалните сили. Самолетите са пристигнали в базите, които се използват съвместно от Кралските военновъздушни сили и от Военновъздушните сили на САЩ, малко след като американските специални части заловиха и отведоха в САЩ президента на Венецуела Николас Мадуро през уикенда, пише The Times.

Хауърд Олтман от warzone също посочва, че данни от проследяване с отворен код показват внезапно нарастване на броя на американските самолети във Великобритания, сред които товарни самолети C-17 Globemaster III, вероятно пълни с хеликоптери, излитащи от базата на 160-ти авиационен полк за специални операции (SOAR), бойни самолети AC-130J Ghostrider и турбовитлов самолет за специални операции. Макар американските военни самолети редовно да преминават над Стария континент, броят на полетите породи спекулации за потенциални бъдещи мисии на специалните части в региона и тези спекулации може да са основателни, пише той.

Разполагането на тези самолети може да е свързано с бъдеща операция за прехващане на руския танкер за суров петрол "Marinera", който доскоро беше известен като "Bella-1" и беше преследван от бреговата охрана миналия месец. CBS News съобщи в понеделник, че САЩ вероятно ще се опитат да прехванат кораба, който сега се намира в Северния Атлантик. 

Данните от онлайн проследяването на полети показват, че на 3 януари е имало поне 10 полета на Globemaster, които са напуснали САЩ и са излетели за Европа. Поне четири от тези полети са били от Форт Кембъл в Кентъки, където е базиран 160-ти авиационен полк за специални операции SOAR, известен още като "Нощните преследвачи" - елитното подразделение на ВВС на САЩ, което изигра ключова роля в локализирането и залавянето на венецуелския диктатор Николас Мадуро и съпругата му.

Командването за специални операции на ВВС на САЩ, което управлява тези самолети, е отказало коментар.

Елена Страхилова
