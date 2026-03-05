Предварителните продажби на бюджетния iPhone 17e стартират в Yettel

Yettel вече предлага новия iPhone 17e, който се отличава с по-бърза производителност, усъвършенствана система от камери, повишена издръжливост, магията на MagSafe и двойно повече базово пространство за съхранение – 256 GB. Моделът е наличен в три елегантни цвята с премиум матово покритие – черен, бял и новия нюанс меко розово.

Клиентите на Yettel ще могат да направят предварителна поръчка за iPhone 17e от 16:15 ч. на 4 март до 23:59 ч. на 10 март.

Официалният старт на продажбите е сряда, 11 март 2026 г. в 08:00 часа.

Повече информация за новите модели на Apple, предлагани от Yettel, е налична на yettel.bg.