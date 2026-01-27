За седми път в Москва неизвестни лица унищожиха паметна плоча на руската журналистка Анна Политковская. Плочата отново беше открадната от фасадата на сграда на улица "Лесная" - тя е изтръгната от стената, а снимката на Политковская е изчезнала, съобщава SotaVision. Каналът е руски - той е обявен за "чуждестранен агент" от режима на руския диктатор Владимир Путин.

При предишните шест пъти плочата беше възстановявана бързо от доброволци.

Още: Поругаха паметта на Анна Политковская - намериха се хора в Русия, които да реагират (СНИМКА)

Първият път, когато плочата, на която пишеше "Анна Политковская е живяла в тази къща и беше подло убита на 7 октомври 2006 г.", беше унищожена на 18 януари. Неонацисти от руската група NS/WP поеха отговорност. Преди седмица местна жителка призна, че е унищожила временната дървена плоча, твърдейки, че "винаги се е чувствала обезпокоена" от паметната плоча на Политковская.

Освен това, плоча наблизо, на която беше посочен "последният адрес" на репресирания съветски химик Соломон Рябенки, също е била свалена.