Байдън: Ние не сме нация, която застрелва собствените си граждани на улицата

Бившият президент на САЩ Джо Байдън остро разкритикува администрацията на своя наследник Доналд Тръмп. Демократът осъди насилието от страна на федерални войски, които застреляха американска медицинска сестра по време на антиимигрантска кампания в щата Минесота.

„Това, което се разигра в Минеаполис през изминалия месец, е предателство спрямо най-основните ни ценности като американци. Ние не сме нация, която застрелва собствените си граждани на улицата“, написа Байдън в социалните мрежи, цитиран от БГНЕС.

Напрежението

Припомняме, че Белият дом е поставен под сериозен натиск да разследва на второто убийство, извършено в рамките на месец от федерални агенти в Минеаполис. Губернаторът на Минесота мобилизира щатската национална гвардия заради напрежението. Сенатори от републиканската партия се включиха към призива на демократите за пълно изясняване на детайлите около убийството на 37-годишния Алекс Прети.

Обстоятелствата остават противоречиви, след като видеозаписи на свидетели поставиха под съмнения твърденията на властите, че мъжът е заплашвал имиграционните служители с оръжие. "Вярваме, че Доналд Тръмп трябва да изтегли тези 3000 необучени агенти от Минесота, преди да убият още някого", коментира Тим Уолц, губернатор на Минесота.

